UŽIVO Hajduk - Istra: Gattuso u prvu postavu vratio Pukštasa, gosti bez standardnog golmana

NAJAVA

Hajduk i Istra danas u 17:30 zatvaraju drugi dan 13. kola HNL-a. Utakmica se igra na Poljudu, a momčadi su se već susrele ranije ove sezone, u 4. kolu, kad su podijelili bodove (1-1). Na Aldo Drosini Istra je povela ekspresnim golom u prvoj minuti, a Hajduk je sat vremena kasnije izjednačio preko Marka Livaje.

Uoči prve utakmice, dvojac talijanskih trenera naglasio je da su u vrlo dobrim odnosima i da se često čuju. No, danas će prijateljstvo staviti sa strane, jer su u igri važni bodovi. Gennaro Gattuso je svjestan da susret s osmoplasiranom momčadi neće biti nimalo lak.

- Sutra nas čeka, da upotrijebim metaforu, "posjet zubaru". Svi osjećamo strah od zubara koji nam brusi ili "čeprka" po zubima. Istra je neugodna kao zubobolja; igraju vertikalno, fizički su snažni... i moramo dobro odraditi taj posjet zubaru. Što se tiče Varaždina, bio je to naš prvi poraz, ali da nam je netko prije sezone rekao da ćemo biti u ovoj poziciji, potpisali bismo to svojom krvlju. Bio je to manji prometni udes, ništa strašno, idemo dalje... Imali smo upozorenje protiv Lokomotive. Prelagano smo Varaždinu dopustili posjed, kontrolu terena, nedostajala nam je kompaktnost. Bili smo previše rašireni, udaljeni jedni od drugih, i nedostajalo nam je kvalitete u zadnjih 25 metara – na tome moramo raditi, poboljšavati se i vratiti kompaktnost.

Domaćin se nakon prvog ligaškog poraza želi što prije vratiti pobjedama, dok momčad Paola Tramezzanija nastoji prekinuti niz od tri utakmice bez pobjede.

Splićani su u prošlom kolu izgubili od Varaždina 1-0, a tada nisu bili u punoj spremnosti niti prvi strijelac lige Livaja niti golman Lovre Kalinić. ‘Bijelima’ je nedostajao i Zvornimir Šarlija zbog kartona, dok je Dominik Prpić i dalje ozlijeđen i vratit će se na teren tek nakon reprezentativne stanke. Utakmicu možete gledati u izravnom prijenosu na programu MAXSporta 1.