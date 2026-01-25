UŽIVO Hajduk - Istra 0-0: Počela je utakmica na kišnom Poljudu!

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U 19. kolu HNL-a sastaju se Hajduk i Istra, a Splićani imaju bod manje od vodećeg Dinama. Trener Garcia ne može računati na Livaju i Rebića koji su protiv Vukovara dobili crvene kartone. Prijenos utakmice je na HRT 2, HRTi, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV