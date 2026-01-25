Obavijesti

UŽIVO Hajduk - Istra 0-0: Počela je utakmica na kišnom Poljudu!

Piše Petar Božičević,
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U 19. kolu HNL-a sastaju se Hajduk i Istra, a Splićani imaju bod manje od vodećeg Dinama. Trener Garcia ne može računati na Livaju i Rebića koji su protiv Vukovara dobili crvene kartone. Prijenos utakmice je na HRT 2, HRTi, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV

Live
19.kolo HNL-a 15:00 , Stadion Poljud
Hajduk
0 : 0
Istra 1961
Sortiranje događaja
2'

Pokušao je Bamba pronaći suigrače dodavanjem u kazneni prostor, ali lopta nije pronašla željenu destinaciju. 

1'

Evo prvog opasnijeg napada Hajduka, a Kumar je odbio loptu u korner. 

1'

Počela je utakmica na Poljudu! 

MINUTA ŠUTNJE ZA LEGENDU

Prije utakmice održala se minuta šutnje za legendarnog Mladena Bartolovića koji je u karijeri nastupao i za Hajduk, a najpoznatiji je po igrama za Cibaliju. 

POČETNE POSTAVE

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Almena, Skoko, Bamba - Šego.

Istra (3-4-2-1): Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Lončar, Radošević, Heister - Ahmeti, Rozić - Prevljak.

