UŽIVO Hajduk - Istra 0-0: Počela je utakmica na kišnom Poljudu!

U 19. kolu HNL-a sastaju se Hajduk i Istra, a Splićani imaju bod manje od vodećeg Dinama. Trener Garcia ne može računati na Livaju i Rebića koji su protiv Vukovara dobili crvene kartone. Prijenos utakmice je na HRT 2, HRTi, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV
Hajduk - Istra 0-0: Počela je utakmica na kišnom Poljudu!
Hajduk
0 : 0
Istra 1961
2'
Pokušao je Bamba pronaći suigrače dodavanjem u kazneni prostor, ali lopta nije pronašla željenu destinaciju.
1'
Evo prvog opasnijeg napada Hajduka, a Kumar je odbio loptu u korner.
1'
Počela je utakmica na Poljudu!
MINUTA ŠUTNJE ZA LEGENDU
Prije utakmice održala se minuta šutnje za legendarnog Mladena Bartolovića koji je u karijeri nastupao i za Hajduk, a najpoznatiji je po igrama za Cibaliju.
POČETNE POSTAVE
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Almena, Skoko, Bamba - Šego.
Istra (3-4-2-1): Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Lončar, Radošević, Heister - Ahmeti, Rozić - Prevljak.
