Hajduk i Istra na Poljudu su odigrali utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84., a u sudačkoj nadoknadi Ahmeti je pogodio za remi
VIDEO Hajduk - Istra 2-2: Gosti su u zadnjem napadu zabili i uzeli bodove 'bilima' na Poljudu
Hajduk je ispustio pobjedu u samoj završnici dvoboja s Istrom 1961. Splićani su na Poljudu dva puta bili u prednosti, ali je gostujuća momčad golom u posljednjim sekundama stigla do velikog boda i konačnih 2-2. Junak Hajduka trebao je biti Marko Livaja. Kapetan je u 84. minuti iskoristio odbijenu loptu nakon pokušaja Josipa Šutala i s nekoliko metara pogodio za 2-1. Franko Kolić prethodno je zaustavio Šutalov udarac, ali nije mogao spriječiti Livaju da iz drugog pokušaja zatrese mrežu. Bio je to njegov prvi pogodak u ovoj sezoni te ukupno 105. u Hajdukovom dresu.
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Istra se, međutim, nije predala. U posljednjem napadu susreta Halil Jaganjac uspio je ući u kazneni prostor i, iako je završio na travnjaku, pronaći Dukana Ahmetija. Napadač gostiju ostao je sam pred vratima i s pet metara matirao Tonija Silića za šokantno izjednačenje.
Puležani su se tako vratili kući s bodom koji dugo nije izgledao realno. Hajduk je tijekom većeg dijela susreta bio opasnija momčad, a posebno je aktivan bio u prvom dijelu.
Prvu veliku nagradu za pritisak domaći su dobili u 16. minuti. Nakon dobrog presinga nad obranom Istre izboren je korner, a Šimun Hrgović ubacio je pred gol. Obrana gostiju potpuno je zaboravila na Rokasa Pukštasa, koji je ostao sam na sedam metara i glavom pogodio za 1:0.
Američki veznjak mogao je nedugo zatim ponovno biti strijelac, također nakon ubačaja u kazneni prostor. U završnici prvog poluvremena prijetio je i Adrion Pajaziti, dok je Marin Šotiček imao dobru priliku nakon brze tranzicije.
Umjesto drugog pogotka Hajduka stigao je izjednačujući gol Istre. U 42. minuti Emil Frederiksen izveo je slobodan udarac, a lopta je na putu prema vratima okrznula jednog od igrača u živom zidu. Promjena putanje potpuno je zbunila Silića i lopta je završila u mreži. Bio je to ujedno prvi udarac Istre prema Hajdukovim vratima na utakmici.
Nakon odmora Hajduk je pojačao intenzitet i sve češće napadao. Domaći su stvarali pritisak oko Istrinog kaznenog prostora, ali Kolić je dugo držao svoju momčad u utakmici. Kada je Livaja u 84. minuti zabio za 2:1, činilo se da je Hajduk konačno pronašao put do pobjede.
No Splićani nisu uspjeli sačuvati prednost i u posljednjem napadu ostali su bez dva boda.
Za Hajduk nema puno vremena za razmišljanje o ovom rezultatu. Već u četvrtak slijedi europski uzvrat protiv Žalgirisa na Poljudu. Splićani u tu utakmicu ulaze s velikom prednošću 5-2 iz prvog susreta trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige.
Istra će se nakon velikog boda s Poljuda okrenuti prvenstvu. U idućem kolu na svojoj Drosini dočekuje Slaven Belupo.
Kraj utakmice na Poljudu! Hajduk je prosuo bodove na samom kraju susreta; Istra je izjednačila u zadnjoj minuti sudačke nadoknade.
Šutalo je požutio.
Kakav kraj utakmice! Istra je u zadnjem napadu zabila za izjednačenje preko Ahmetija.
Igrat će se još najmanje pet minuta nadoknade na Poljudu.
Melnjak je u igri, a uz gromoglasan aplauz izašao je Šotiček.