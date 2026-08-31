UŽIVO Hajduk - Lokomotiva: Nakon prolaza u Europi i sjajnog dočeka, 'bili' se okreću HNL-u...

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Hajduk je nakon 16 godina ostvario cilj i plasirao se u neko europsko natjecanje. Nakon drame protiv Rakowa, Splićani su ušli u Konferencijsku ligu, dočekani su kao heroji, a sada je vrijeme za domaće obaveze. Na Poljud stiže Lokomotiva, susret kreće u 18.30, a prijenos je na MAXSportu 1.

Rakow je pao, profeštalo se i sad se treba okrenuti dobrom starom HNL-u. Hajduk se stabilizirao nakon poraza od Varaždina (2-1) i šokantnog remija s Istrom (2-2) te je, uz Europu, slavio dva puta. Prvo je dobio Goricu u gostima 2-1, a zatim potopio Osijek s 4-0 na Poljudu. Ima sedam bodova i trenutačno je na četvrtom mjestu, a pobjedom bi se izjednačio s Dinamom, koji ima utakmicu manje.

Hajduk više nema Rokasa Pukštasa koji seli u Englesku, te je bez Roka Brajkovića koji se ozlijedio.

- Već sam pričao o njima, rade sjajno, imamo vrlo težak raspored. Pobjeda od nekidan je sjajna stvar, postići ovako veliku stvar i svi moji igrači su upisali svoje ime u klupsku povijest. Trebaju biti ponosni na to, bilo je to veliko olakšanje za njih. No, to je nogomet i moramo se fokusirati na idući susret. Oni su svi tu sretni, ali takvi su i inače i zato smo postigli to što smo postigli. Vrlo su profesionalni i spremni boriti se - rekao je Garcia.

Lokomotiva je furiozno krenula u sezonu i u prva dva kola zabila šest golova. Pobjeda na gostovanju kod Istre 3-2, zatim 3-1 trijumf nad Goricom, ali onda šokovi. Osijek je u 90. zabio za prvi poraz Lokomotive (1-0), a onda ju je Rudeš razbio s 4-1. Sada na Poljudu love iskupljenje i povratak na kolosjek.