UŽIVO Hajduk - Lokomotiva: Stigli sastavi! Livaja u prvih 11

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk na Poljudu od 15 sati dočekuje Lokomotivu u sklopu 26. kola HNL-a. Prijenos utakmice je na HRT 2, HRTi, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u. Hajduk je drugi s 47 bodova, a Lokomotiva sedma sa 30 bodova

26. kolo HNL-a 15:00 , Stadion Poljud
POČETNI SASTAVI

Hajduk (4-3-3): Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Krovinović, Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić

Lokomotiva (3-4-2-1): Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković

NAJAVA SUSRETA

Hajduk na Poljudu od 15 sati dočekuje Lokomotivu u sklopu 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Momčad Gonzala Garcije s 47 bodova zaostaje za vodećim Dinamom čak 13 bodova, a u derbiju u prošlom kolu 'modri' su slavili 3-1 na Poljudu. Jučer je Dinamo došao do pobjede nad Slaven Belupom 4-2. Hajduk ne zna za pobjedu već tri utakmice za redom. S druge strane, Lokomotiva je na sedmom mjestu tablice s 30 bodova i za pobjedu ne znaju od 21. veljače kada su slavili protiv Osijeka 3-1. Utakmicu sudi Patrik Pavlešić, a prijenos susreta je na HRT 2, platformi HRTi, MaxSport 1 i platformi Hajduk Digital TV-u.

U prva dva međusobna susreta ove sezone, Splićani su dva puta slavili. Prvo su pobijedili na Poljudu 2-0, a onda i na Maksimiru 3-1.  

Kod Splićana neće nastupiti Ivica Ivušić, Ismael Diallo, Iker Almena, Adrion Pajaziti i Luka Hodak. Kod 'lokosa' na Poljud neće istrčati Lenardo Sigali, Cheick Mbacke Diop i Ivan Katić. Također neće nastupiti suspendirani Dušan Vuković. 

