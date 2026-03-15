UŽIVO Hajduk - Lokomotiva: Stigli sastavi! Livaja u prvih 11

Hajduk na Poljudu od 15 sati dočekuje Lokomotivu u sklopu 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Momčad Gonzala Garcije s 47 bodova zaostaje za vodećim Dinamom čak 13 bodova, a u derbiju u prošlom kolu 'modri' su slavili 3-1 na Poljudu. Jučer je Dinamo došao do pobjede nad Slaven Belupom 4-2. Hajduk ne zna za pobjedu već tri utakmice za redom. S druge strane, Lokomotiva je na sedmom mjestu tablice s 30 bodova i za pobjedu ne znaju od 21. veljače kada su slavili protiv Osijeka 3-1. Utakmicu sudi Patrik Pavlešić, a prijenos susreta je na HRT 2, platformi HRTi, MaxSport 1 i platformi Hajduk Digital TV-u.

U prva dva međusobna susreta ove sezone, Splićani su dva puta slavili. Prvo su pobijedili na Poljudu 2-0, a onda i na Maksimiru 3-1.

Kod Splićana neće nastupiti Ivica Ivušić, Ismael Diallo, Iker Almena, Adrion Pajaziti i Luka Hodak. Kod 'lokosa' na Poljud neće istrčati Lenardo Sigali, Cheick Mbacke Diop i Ivan Katić. Također neće nastupiti suspendirani Dušan Vuković.