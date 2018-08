UŽIVO Hajduk bolji na startu, travnjak na Poljudu je - horor

KOPIĆ:

Poslije utakmice smo svi zajedno bili jako razočarani. Kod mene je to razočaranje preneseno u spremnost na borbu i to ću prenijeti na igrače. Dosta sam dugo razgovarao s predsjednikom i sportskim direktorom. Što se eventualnog otkaza tiče, predsjednik mi je dao povjerenje a ja sam želio da se taj deklarativni dio pretoči u konkretne stvari kako bi momčad išla naprijed. Znamo da obično nakon europskog neuspjeha dolazi do pada, a u prvenstvu smo već krenuli ispod razine Hajduka. Moramo krenuti prema gore kako god znamo. Vjerujem da je svaki pojedinac svjestan gdje smo i što nam ova utakmica nosi jer jedino što nam u ovom trenutku treba je pobjeda. Što se utakmice s Goricom tiče, vjerojatno će biti iskazivanje nezadovoljstva od samog početka. Teren je takav kakav je, a razina frustracije što se toga tiče je visoka. Mi ćemo pokušati uspostaviti našu igru, no neće biti jednostavno, rekao je uoči utakmice Željko Kopić.