UŽIVO Hajduk - Osijek: Livaja počinje s klupe, evo i sastava!

Nogometaši Hajduka i Osijeka sastaju se u 13. kolu HNL-a na Poljudu. Domaći je sastav završio s "turnejom" po gostujućim terenima i nakon 27. rujna i dvoboja protiv Lokomotive opet se vraća na Poljud. Trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu.

- Osijek je nezgodna momčad iz razloga što njihova pozicija na tablici nije adekvatna kvaliteti momčadi. U nekim su utakmicama zaslužili više nego li su bodovno dobili. S novim trenerom, iskusnim, s novom energijom drukčija su ekipa. Očekujem opasan Osijek, to je sigurno.

S druge strane, Željko Sopić je preuzeo Osječane prije utakmice s Varaždinom (1-1), a na press konferenciji prije Hajduka potvrdio je da će Anton Matković putovati s momčadi na Poljud, iako nije poznato hoće li nastupiti. Podsjetimo, Osijekov napadač vraća se nakon teške ozljede koja ga je u veljači udaljila s terena na dug vremenski period.

- Matković se dobro osjeća, pričali smo i odlučit ću prije puta ide li s nama ili ne. Dirnule su me riječi Matkovića. Ima 19 godina, ozlijedio se na Poljudu, a rekao mi je da želi otići tamo i da nema straha. Poznavajući sebe, mislim da će biti u autobusu za Poljud - rekao je trener Osijeka.