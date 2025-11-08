Obavijesti

OD 17.45

UŽIVO Hajduk - Osijek: Livaja počinje s klupe, evo i sastava!

Piše Petar Božičević,
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Splitski je sastav vodeća momčad prvenstva s 26 bodova, jednim više od drugoplasiranog Dinama, dok je Osijek na posljednjem mjestu sa samo 10 bodova

13. kolo HNL-a 17.45 , Poljud, Split
Hajduk
:
Osijek
Sortiranje događaja
SASTAVI

Hajduk (4-2-3-1):

Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Osijek (4-2-3-1):

Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrčan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

NAJAVA

Nogometaši Hajduka i Osijeka sastaju se u 13. kolu HNL-a na Poljudu. Domaći je sastav završio s "turnejom" po gostujućim terenima i nakon 27. rujna i dvoboja protiv Lokomotive opet se vraća na Poljud. Trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu. 

- Osijek je nezgodna momčad iz razloga što njihova pozicija na tablici nije adekvatna kvaliteti momčadi. U nekim su utakmicama zaslužili više nego li su bodovno dobili. S novim trenerom, iskusnim, s novom energijom drukčija su ekipa. Očekujem opasan Osijek, to je sigurno. 

S druge strane, Željko Sopić je preuzeo Osječane prije utakmice s Varaždinom (1-1), a na press konferenciji prije Hajduka potvrdio je da će Anton Matković putovati s momčadi na Poljud, iako nije poznato hoće li nastupiti. Podsjetimo, Osijekov napadač vraća se nakon teške ozljede koja ga je u veljači udaljila s terena na dug vremenski period. 

- Matković se dobro osjeća, pričali smo i odlučit ću prije puta ide li s nama ili ne. Dirnule su me riječi Matkovića. Ima 19 godina, ozlijedio se na Poljudu, a rekao mi je da želi otići tamo i da nema straha. Poznavajući sebe, mislim da će biti u autobusu za Poljud - rekao je trener Osijeka. 

