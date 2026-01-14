Obavijesti

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Hajduk - Posušje 2-0: Dominacija 'bijelih', nakon Šege u strijelce se upisao i Krovinović
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sjajnu je loptu odigrao Hugo Guillamon, izbacio je skoro cijelu obranu Posušja, a Šego je rutinski zatresao mrežu

Live
Prijateljska utakmica 15 sati ,
Hajduk
Šego 2', Krovinović 25'
2 : 0
Posušje
60'

Kraj prvog dijela nakon sat vremena igre.

58'

Krovinović je slijepo proigrao Bambu u prostor, krilni napadač je ubacio, no u konačnici podignuta je zastavica i označeno je zaleđe.

51'

Durdov je pokazao individualnu klasu i sjurio se po desnoj strani. Sve je napravio, izbacio čuvara i namjestio se za udarac, koji je ipak bio ispod potrebne razine...

48'

Ovo je moglo biti opasno za Hajduk! Ali Posušje nije iskoristilo opasan ubačaj koji je pao na pet metara od Hajdukove mreže.

43'

Novi pokušaj Šege, blokiran je u korner.

