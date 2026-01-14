Sjajnu je loptu odigrao Hugo Guillamon, izbacio je skoro cijelu obranu Posušja, a Šego je rutinski zatresao mrežu
PRATITE UTAKMICU
UŽIVO Hajduk - Posušje 2-0: Dominacija 'bijelih', nakon Šege u strijelce se upisao i Krovinović
Live
Hajduk
Šego 2', Krovinović 25'
2 : 0
Posušje
Sortiranje događaja
60'
Kraj prvog dijela nakon sat vremena igre.
58'
Krovinović je slijepo proigrao Bambu u prostor, krilni napadač je ubacio, no u konačnici podignuta je zastavica i označeno je zaleđe.
51'
Durdov je pokazao individualnu klasu i sjurio se po desnoj strani. Sve je napravio, izbacio čuvara i namjestio se za udarac, koji je ipak bio ispod potrebne razine...
48'
Ovo je moglo biti opasno za Hajduk! Ali Posušje nije iskoristilo opasan ubačaj koji je pao na pet metara od Hajdukove mreže.
43'
Novi pokušaj Šege, blokiran je u korner.
Preporučeni članci
${content}