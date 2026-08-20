UŽIVO Hajduk - Rakow: 'Bijeli' love Europu preko Poljaka

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Nogometaši Hajduka večeras od 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakow u prvoj utakmici play-offa za odlazak u Konferencijsku ligu. Splićani su u zadnjim europskim utakmicama protiv Žalgirisa ostvarili dvije pobjede, najprije su slavili 5-2, a onda u uzvratu 4-0 i tako s ukupnih 9-2 otišli dalje.

Momčad Gonzala Garcije u posljednjem susretu HNL-a slavila je na gostovanju kod Gorice 2-1 nakon što je u 87. minuti za pobjedu zabio Marko Livaja. S druge strane, poljska momčad izgubila je posljednji prvenstveni dvoboj od Cracovie 1-2.

Hajduk pred domaćim navijačima traži prekid negativnog niza koji traje od 2011. godine, kada su zadnji puta igrali u skupini nekog velikog europskog natjecanja. Uzvratna utakmica na rasporedu je za sedam dana, 27. kolovoza od 19 sati.