Hajduk večeras od 21 sat ide po pobjedu koja bi im osigurala prednost pred uzvrat u 4. pretkolu za Konferencijsku ligu. Prijenos utakmice je na plaćenoj platformi HDTV
UŽIVO Hajduk - Rakow: 'Bijeli' love Europu preko Poljaka
- Oni imaju identitet, oni su kompetitivni, zato su osvajali naslove, natjecali su se u Europi dobro... Oni su momčad koji znaju kako igrati u vrlo niskom bloku, ali i kako napadati i visoko pritiskati. Mogu igrati na više načina, visoko pritiskati i biti agresivni, ili igrati u niskom bloku i zatvarati prostore. Prekidi će biti jako važni jer su i u tom segmentu opasni - rekao je Gonzalo Garcia uoči susreta na Poljudu.
Prijenos utakmice dostupan je plaćenoj platformi HDTV, koji je dostupan korisnicima MAXtv-a i Iskon.TV-a, ali uz dodatnu naplatu.
Nogometaši Hajduka večeras od 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakow u prvoj utakmici play-offa za odlazak u Konferencijsku ligu. Splićani su u zadnjim europskim utakmicama protiv Žalgirisa ostvarili dvije pobjede, najprije su slavili 5-2, a onda u uzvratu 4-0 i tako s ukupnih 9-2 otišli dalje.
Momčad Gonzala Garcije u posljednjem susretu HNL-a slavila je na gostovanju kod Gorice 2-1 nakon što je u 87. minuti za pobjedu zabio Marko Livaja. S druge strane, poljska momčad izgubila je posljednji prvenstveni dvoboj od Cracovie 1-2.
Hajduk pred domaćim navijačima traži prekid negativnog niza koji traje od 2011. godine, kada su zadnji puta igrali u skupini nekog velikog europskog natjecanja. Uzvratna utakmica na rasporedu je za sedam dana, 27. kolovoza od 19 sati.