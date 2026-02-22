Derbi 23. kola HNL-a od 17.45 sati na Poljudu odigrat će druga momčad lige Hajduk i treći tim prvenstva Rijeka. Slabiji start kluba s Kvarnera ove sezone udaljio ih je od naslova, ali mogu smanjiti zaostatak za Splićanima
UŽIVO Hajduk - Rijeka: Stigli su sastavi za derbi na Poljudu!
Hajduk (4-2-3-1):
Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja
Rijeka (3-4-2-1):
Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato - Gojak, Fruk - Adu Adjei
Jadranski derbi moći ćete gledati na kanalima HRT 2 i MAXSport 1.
Derbi 23. kola HNL-a igrat će se na Poljudu od 17.45 sati između Hajduka i Rijeke. Bit će to 82. službeni Jadranski derbi.
Hajduk traži zaostatak za Dinamom s kojim bi se 'modrima' približio na dva boda zaostatka, ako nogometaši Marija Kovačevića ne pobijedea danas u Varaždinu (15.00). Rijeka s pobjedom može smanjiti bodovnu razliku u odnosu na Hajduk na osam bodova i kreirati dodatni pritisak na Splićane koji su u lovu na prvi Dinamo.
Zadnji susret ova dva kluba igrao se 22. studenog na Rujevici i tada je Rijeka ostvarila najveću pobjedu protiv Hajduka. Šokirani Splićani izgubili su 5-0, a hat-trick u prvom poluvremenu zabio je Toni Fruk. Samuele Vignato i Luka Menalo potvrdili su visoku pobjedu golovima u drugom dijelu.