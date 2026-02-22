Obavijesti

OD 17.45

UŽIVO Hajduk - Rijeka: Stigli su sastavi za derbi na Poljudu!

Piše Petar Božičević,
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Derbi 23. kola HNL-a od 17.45 sati na Poljudu odigrat će druga momčad lige Hajduk i treći tim prvenstva Rijeka. Slabiji start kluba s Kvarnera ove sezone udaljio ih je od naslova, ali mogu smanjiti zaostatak za Splićanima

HNL, 23. kolo 17.45 , Poljud
Hajduk
:
Rijeka
SASTAVI

Hajduk (4-2-3-1):

Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Rijeka (3-4-2-1):

Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato - Gojak, Fruk - Adu Adjei 

GDJE GLEDATI?

Jadranski derbi moći ćete gledati na kanalima HRT 2MAXSport 1.

NAJAVA

Derbi 23. kola HNL-a igrat će se na Poljudu od 17.45 sati između Hajduka i Rijeke. Bit će to 82. službeni Jadranski derbi

Hajduk traži zaostatak za Dinamom s kojim bi se 'modrima' približio na dva boda zaostatka, ako nogometaši Marija Kovačevića ne pobijedea danas u Varaždinu (15.00). Rijeka s pobjedom može smanjiti bodovnu razliku u odnosu na Hajduk na osam bodova i kreirati dodatni pritisak na Splićane koji su u lovu na prvi Dinamo.

Zadnji susret ova dva kluba igrao se 22. studenog na Rujevici i tada je Rijeka ostvarila najveću pobjedu protiv Hajduka. Šokirani Splićani izgubili su 5-0, a hat-trick u prvom poluvremenu zabio je Toni Fruk. Samuele Vignato i Luka Menalo potvrdili su visoku pobjedu golovima u drugom dijelu. 

Komentari 2

