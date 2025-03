UŽIVO Hajduk - Šibenik: Stigle postave! Livaja igra iza Rusina

NAJAVA

Utakmica Hajduka i Šibenika na Poljudu otvara nedjeljno 27. kolo HNL-a. Zbog "kiksa" Rijeke u Koprivnici, "bili" se mogu vratiti na prvo mjesto prvenstva, ali za to će im trebati dobra igra na domaćem terenu. Momćad Gennara Gattusa igra promjenjivo, a u posljednjem kolu prije reprezentativne stanke Rijeka ih je pobijedila uvjerljivim rezultatom 3-0.

Šibenik dolazi na Poljud osokoljen domaćom pobjedom protiv Istre. Minimalnim slavljem prekinuli su niz od 12 utakmica bez pobjeda. Više nije tajna da se klub nalazi u teškoj financijskoj situaciji, ali igrači i dalje pokazuju borbeni duh i spremni su se boriti za ostanak s Goricom, koja im bježi tri boda.

Nakon utakmice s Rijekom, u središtu pažnje nije bila loša izvedba Gattusove momćadi, nego njegov sukob sa stručnim komentatorom MAXSporta Joškom Jeličićem.

- Žao mi je što netko tko je bio profesionalni nogometaš tako reagira, bez poštovanja... Razumijem novinare, to je njihov posao, ali to nije posao bivšeg nogometaša. Zamjeram mu i što mi nema hrabrosti reći u lice, nego mi pruži ruku, pozdravi me, a onda kada odem, priča... Za mene je ta priča gotova. Žao mi je što su neki protumačili moj istup kao napad na njega, ali to je moj stil, moj način komunikacije. Nisam ga želio napasti niti sam ga napao. Dignuti prst je način komunikacije, ali nije prijetnja - rekao je Talijan uoči utakmice.

Gattuso u ovoj utakmici ne može računati na kartoniranog Filipa Uremovića. Stipe Biuk i Jan Mlakar neće igrati, a Lovre Kalinić i Mihael Žaper još se nisu oporavili od ozljeda, pa će trener morati mijenjati sastav.

- Biuk je s nama, ali još uvijek ne uspijeva uhvatiti kontinuitet, osjeća bol u pubičnoj kosti. Jan se oporavlja i bit će s nama idući tjedan. Lovre se također vraća u ritam, kao i Žaper, pa očekujem da nam se priključe od idućeg tjedna - rekao je Gattuso.

Trener Šibenika Rajko Vidović istaknuo je da je ključ uspjeha zaustavljanje Marka Livaje.

- Po meni, Livaja je najjači igrač lige i svi smo ga mi treneri pokušavali zaustaviti. Pa ga dupliraj, pa ovo, pa ono, ali on je jednostavno igrač vrhunske kvalitete. Onaj tko ga čuva mora imati svoj dan i nadati se da Livaja neće biti na top razini. Imamo plan, dobro smo analizirali Hajduk i nadam se da možemo odigrati kvalitetnu utakmicu na Poljudu - rekao je Vidović.

Utakmica počinje u 16 sati, a izravan prijenos možete pratiti na HRT-u 2, MAXSportu 1 i online platformi Hajduk Digital TV.