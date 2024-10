UŽIVO Hajduk - Šibenik: Nema Pukštasa, evo s kojih 11 Gattuso napada Šibenčane i vrh HNL-a

NAJAVA

Hajduk u susret 9. kola HNL-a s najbližim susjedom Šibenikom, koji se igra na Poljudu danas od 18.30 sati, kreće kao favorit, a trener Gennaro Gattuso traži pobjedu kojom bi okrunio odličan učinak u prvom prvenstvenom kvartalu.

Pobjedom bi se Hajduk zadržao na vrhu prvenstvene ljestvice, s 21 bodom iz devet kola, jednako kao Lekina momčad na početku prošle sezone, u kojoj je, vrijedi notirati, odgođeni susret trećeg kola s Osijekom odigran tek početkom studenoga.

- S Pukštasom se ništa ne događa, meni je teško odabrati postavu kad su mi svi spremni i igraju dobro. Imam 31 ime u konkurenciji, 28 igrača i tri golmana, pa je i meni ponekad teško izabrati formaciju koju ću poslati na teren. Što se tiče Sigura, pričao sam s njim, on se diže, ušao je u ritam treninga i utakmica, i ne strahujem za njega i ne brine me to što ga opet neće biti jer odlazi na okupljanje reprezentacije - rekao je Gattuso u najavi dvoboja.

Hajduk nakon osam kola još ne zna za poraz u HNL-u i današnjom pobjedom stigao bi do brojke šest čime bi izbio na vrh i tamo dočekao reprezentativnu pauzu.

S druge strane, povratnik u elitu hrvatskog nogometa je u prva četiri kola uzeo čak devet bodova, a u preostala četiri samo dva. Momčad Marija Carevića pred sobom ima težak ispit i Hajduk je svakako veliki favorit. (T. Gabelić, B. Trifunović)