Gonzalo Garcia u utakmicu ulazi bez Sigura, Gabrića i Šutala, koji imaju reprezentativne obveze. Nema niti Šarlije koji nije ni otputovao s momčadi u Sloveniju
UŽIVO Hajduk - Škendija 1-0: 'Bili' krenuli u prvu provjeru, Livaja zabio za rano vodstvo
Hajduk danas od 18.15 sati igra prvu pripremnu utakmicu u Sloveniji. Protivnik mu je Škendija, koja je prošle sezone završila kao drugoplasirana momčad sjevernomakedonske lige. Trener Gonzalo Garcia u Sloveniju je poveo ukupno 24 igrača, dok mu u kadru nedostaju Niko Sigur, Roko Gabrić i Anđelo Šutalo, koji imaju reprezentativne obveze. Zbog toga će sva trojica propustiti središnji dio priprema.
Momčad iz Tetova također se priprema za početak kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok Hajduk lovi plasman u Europsku ligu. Prvu utakmicu protiv Žiline igra 9. kolovoza. Škendiji će ovo biti druga pripremna utakmica u Sloveniji, a u prvom je susretu, odigranom prije tri dana, svladala slovenski Koper 2-1. Današnji susret zatvoren je za javnost, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na HDTV-u putem MAXtv-a 1.
Hajduk ima incijativu. Nova prilika. Ovaj put Pukštas pucao pored gola s ruba kaznenog prostora.
Prva prava prilika Hajduka i gol. Livaja se ubacio u kazneni prostor nakon odlične asistencije Pukštasa i rutinirano zabio odmjernim udarcem u suprotni kut.
Započela je utakmica.
Škendija: Amzai, Trumci, Fetai, Meliqi, Dimoski, Ramadani, Xheladini, Rafa, Ibrahimi, Ndzengue, Spahiu
Hajduk će istričati u sastavu: Silić, Hodak, Skelin, Marešić, Hrgović, Žaper, Pajaziti, Skoko, Pukštas, Brajković, Livaja.
Na pripreme u Sloveniju krenula su 24 igrača: Toni Silić, Ivica Ivušić, Dante Stipica, David Fesyuk, Fran Karačić, Luka Hodak, Dario Marešić, Ron Raci, Marino Skelin, Dario Melnjak, Šimun Hrgović, Mihael Žaper, Adrion Pajaziti, Adam Huram, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Hugo Guillamon, Illia Kutia, Noa Skoko, Etnik Brruti, Roko Brajković, Bamba, Michele Šego, Marko Livaja.