UŽIVO Hajduk - Škendija 1-0: 'Bili' krenuli u prvu provjeru, Livaja zabio za rano vodstvo

Hajduk danas od 18.15 sati igra prvu pripremnu utakmicu u Sloveniji. Protivnik mu je Škendija, koja je prošle sezone završila kao drugoplasirana momčad sjevernomakedonske lige. Trener Gonzalo Garcia u Sloveniju je poveo ukupno 24 igrača, dok mu u kadru nedostaju Niko Sigur, Roko Gabrić i Anđelo Šutalo, koji imaju reprezentativne obveze. Zbog toga će sva trojica propustiti središnji dio priprema.

Momčad iz Tetova također se priprema za početak kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok Hajduk lovi plasman u Europsku ligu. Prvu utakmicu protiv Žiline igra 9. kolovoza. Škendiji će ovo biti druga pripremna utakmica u Sloveniji, a u prvom je susretu, odigranom prije tri dana, svladala slovenski Koper 2-1. Današnji susret zatvoren je za javnost, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na HDTV-u putem MAXtv-a 1.