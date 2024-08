UŽIVO Hajduk - Slaven 0-0: Rakitić i Perišić od prve minute! Zlatna Barbara došla na Poljud

NAJAVA UTAKMICE

Hajduk je dvostrukim ogledom s Torshavnom utrčao u novu sezonu, a danas ga očekuje i prvi prvenstveni ogled, na Poljudu gostuje Slaven Belupo.

Iako je dvostruki europski program odrađen bez previše stresa i rezultatske neizvjesnosti, dojam je puno lošiji od rezultata. Hajduk se nije uspio nametnuti slabašnim Faranima.

- U obje utakmice smo ušli s oprezom, znali smo da su oni jako disciplinirani, trebalo se dobro potruditi da ih prođemo i plasiramo se dalje u nastavak natjecanja. Analizirali smo ih dobro, u zadnjih 25 metara to je bio naš problem. U prvoj utakmici imali smo devet prilika, u drugoj pet, samo jednu u drugom poluvremenu. Žurili smo, nismo imali mirnoću i sve ono što nam je trebalo, što smo imali u prvom poluvremenu prve utakmice. Pukštas nije desetka, taj igrač mora biti mekan i nježan, on to nije i u tom segmentu se moramo popraviti - komentirao je Gennaro Gattuso, trener Hajduka.