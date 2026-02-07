Obavijesti

OD 17.15 SATI

Piše Ivan Kužela,
UŽIVO Hajduk - Slaven Belupo: Splićani s Livajom u napadu, a 'farmaceuti' bez prodanih aduta
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U 21. kolu HNL-a od 17.15 sati na Poljudu se sastaju Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su trenutačno drugi na tablici sa sedam bodova manje od Dinama, a 'farmaceuti' na 27 bodova, odnosno tri manje od treće Istre

Live
HNL, 21. kolo 17.15 , Poljud
Sortiranje događaja
POSTAVA HAJDUKA

Izašla je početna postava Hajduka. Među prvih 11 je Marko Livaja.

Hajduk: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja 

NAJAVA

U sklopu 21. kola HNL-a od 17.15 sati na Poljudu sastaju se drugi Hajduk i šesti Slaven Belupo. Splićani traže prvu pobjedu nakon dva poraza u otvaranju polusezone, baš kao i Koprivničani koji su remizirali i izgubili u siječnju. 

Marko Livaja vraća se u vrh hajdučkog napada, a Belupo je nedavno prodao svog najboljeg igrača Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos. Veliki je udarac to za 'farmaceute' koji žele igrati Europu naredne sezone. 

Slaven je remizirao s Rijekom i izgubio od Varaždina, a Hajduk je izgubio od Istre i Gorice. Oba kluba traže povratak na pobjedničke staze; rezultati na Poljudu idu u prilog Hajduku koji kod kuće od Belupa nije izgubio od 2018. godine.

Komentari 8

