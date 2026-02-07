UŽIVO Hajduk - Slaven Belupo: Splićani s Livajom u napadu, a 'farmaceuti' bez prodanih aduta

NAJAVA

U sklopu 21. kola HNL-a od 17.15 sati na Poljudu sastaju se drugi Hajduk i šesti Slaven Belupo. Splićani traže prvu pobjedu nakon dva poraza u otvaranju polusezone, baš kao i Koprivničani koji su remizirali i izgubili u siječnju.

Marko Livaja vraća se u vrh hajdučkog napada, a Belupo je nedavno prodao svog najboljeg igrača Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos. Veliki je udarac to za 'farmaceute' koji žele igrati Europu naredne sezone.

Slaven je remizirao s Rijekom i izgubio od Varaždina, a Hajduk je izgubio od Istre i Gorice. Oba kluba traže povratak na pobjedničke staze; rezultati na Poljudu idu u prilog Hajduku koji kod kuće od Belupa nije izgubio od 2018. godine.