U 21. kolu HNL-a od 17.15 sati na Poljudu se sastaju Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su trenutačno drugi na tablici sa sedam bodova manje od Dinama, a 'farmaceuti' na 27 bodova, odnosno tri manje od treće Istre
UŽIVO Hajduk - Slaven Belupo: Splićani s Livajom u napadu, a 'farmaceuti' bez prodanih aduta
Izašla je početna postava Hajduka. Među prvih 11 je Marko Livaja.
Hajduk: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
U sklopu 21. kola HNL-a od 17.15 sati na Poljudu sastaju se drugi Hajduk i šesti Slaven Belupo. Splićani traže prvu pobjedu nakon dva poraza u otvaranju polusezone, baš kao i Koprivničani koji su remizirali i izgubili u siječnju.
Marko Livaja vraća se u vrh hajdučkog napada, a Belupo je nedavno prodao svog najboljeg igrača Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos. Veliki je udarac to za 'farmaceute' koji žele igrati Europu naredne sezone.
Slaven je remizirao s Rijekom i izgubio od Varaždina, a Hajduk je izgubio od Istre i Gorice. Oba kluba traže povratak na pobjedničke staze; rezultati na Poljudu idu u prilog Hajduku koji kod kuće od Belupa nije izgubio od 2018. godine.