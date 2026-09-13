UŽIVO Hajduk - Slaven Belupo: Stigle početne postave, Livaja na Poljudu počinje s klupe

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Hajduk danas od 20 sati na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u sedmom kolu HNL-a. Splićani u susret ulaze s 13 bodova i žele nastaviti borbu za vrh ljestvice, dok Slaven na Poljud stiže sa šest bodova.

Momčad Gonzala Garcije želi iskoristiti prednost domaćeg terena i nastaviti s dobrim ulaskom u sezonu. Hajduk će pobjedom pokušati zadržati priključak s vodećima uoči velikog derbija protiv Rijeke koji slijedi idućeg vikenda.

Slaven Belupo u Split dolazi nakon pobjede protiv Lokomotive i pokušat će pružiti što veći otpor favoriziranom domaćinu. Hajduk je u posljednjih šest prvenstvenih međusobnih susreta protiv Slavena slavio čak pet puta.