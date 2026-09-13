Hajduk od 20 sati na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u sedmom kolu HNL-a, a Splićani će tražiti novu pobjedu kako bi ostali pri vrhu ljestvice, a Slaven u Split stiže sa šest bodova i ciljem da iznenadi Splićane
UŽIVO Hajduk - Slaven Belupo: Stigle početne postave, Livaja na Poljudu počinje s klupe
Ovo je prvih 11 koji će istrčati na teren na Poljudu. Marko Livaja još jednom nije u početnoj postavi te će početak susreta pratiti s klupe.
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Bamba, Dali, Šotiček - Šego
Slaven Belupo (4-2-3-1): Sentić - Išasegi, Kovačić, Božić, Grgić - Adeshina, Bošnjak - Nestorovski, Mažar, Mitrović - Dabro
Hajduk danas od 20 sati na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u sedmom kolu HNL-a. Splićani u susret ulaze s 13 bodova i žele nastaviti borbu za vrh ljestvice, dok Slaven na Poljud stiže sa šest bodova.
Momčad Gonzala Garcije želi iskoristiti prednost domaćeg terena i nastaviti s dobrim ulaskom u sezonu. Hajduk će pobjedom pokušati zadržati priključak s vodećima uoči velikog derbija protiv Rijeke koji slijedi idućeg vikenda.
Slaven Belupo u Split dolazi nakon pobjede protiv Lokomotive i pokušat će pružiti što veći otpor favoriziranom domaćinu. Hajduk je u posljednjih šest prvenstvenih međusobnih susreta protiv Slavena slavio čak pet puta.