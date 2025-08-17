UŽIVO Hajduk - Slaven: Marko Livaja počinje dvoboj s klupe! Pogledajte sastav Splićana

NAJAVA

Posljednja utakmica trećeg kola HNL-a igra se večeras u 21 sat na Poljudu, gdje Hajduk dočekuje Slaven. “Bili” traže iskupljenje pred svojim navijačima nakon neugodnog poraza i ispadanja iz Konferencijske lige, a dvoboj prenosi MAXSport 1.

Utakmica protiv Dinamo Cityja ostavila je traga, ne samo na reputaciji splitskog kluba nego i na pojedinim igračima. Nakon produžetaka Hajduk je primio dva gola i izgubio 3-1. Trener Gonzalo García otkrio je da je Marko Livaja u toj utakmici pretrpio udarac pa je njegov nastup večeras pod upitnikom. Umjesto njega u vršku napada mogao bi zaigrati Ante Rebić.

- Umoran je. Europske utakmice su iscrpljujuće, protivnici svaku igraju kao da je finale. Vidjet ćemo kako se osjeća pa ćemo donijeti odluku - rekao je García.

O susretu protiv Slavena dodao je:

- Moramo momčad pripremiti fizički jer su europske utakmice bile jako zahtjevne. Prvo je najvažniji oporavak. Sinoć smo odradili trening i izabrat ćemo igrače koji su u ovom trenutku najspremniji. Ne mogu još reći tko su oni, ali držimo se našeg plana. Kad funkcioniramo kao momčad, možemo igrati dobro. Nema tu magije, samo rad i disciplina.

Slaven u Split stiže podignutog samopouzdanja nakon pobjede nad Varaždinom 3-1. Trener Mario Gregurina naglasio je da gleda samo na svoju momčad te da u Dalmaciju dolazi po tri boda.

- Hajduk i mi igramo otvoreno i napadački, vjerujem da ćemo pronaći njihove slabosti. Promijenili smo dosta u zadnjoj liniji i među vratarskim opcijama pa nam treba vremena da se uigramo. U srijedu smo radili na tom dijelu igre i siguran sam da će s vremenom biti bolje. Ne može se sve uštimati preko noći - istaknuo je Gregurina.