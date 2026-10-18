Varaždin je pobijedio Hajduk u prvom kolu ove sezone, a Hajduk je u velikom naletu nakon što je srušio Dinamo i Ajax. Gosti su bod iza "bilih" te pobjednik skače na prvo mjesto. Prijenos je na MAXSportu 1 i HRT-u
UŽIVO Hajduk - Varaždin: Stigli sastavi! Garcia rotirao, Livaja predvodi napad hajdukovaca
Stigli su sastavi!
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Hadžikadunić, Marešić, Melnjak - del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Livaja
Varaždin (4-2-3-1): Silić - Posinković, Mladenovski, Tepšić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Bočkaj, Mamić, Tavares - Latković
Prvu utakmicu ove sezone između Hajduka i Varaždina momčad Nikole Šafarića pobijedila je 2-1. Sada je vrijeme za novi okršaj, ali u Splitu. Utakmicu sudi Dario Bel, a pobjednik će biti lider HNL-a.
Hajduk je u velikom naletu. Nakon pauze za reprezentacije pobijedio je Dinamo 2-1 u sada već legendarnom derbiju na potopljenom Poljudu. Na krilima te pobjede u Konferencijskoj ligi srušio je nizozemski Ajax te dobio dodatno samopouzdanje. Momčad Gonzala Garcije u 10. kolo ulazi kao prva na tablici, a pobjeda protiv Varaždina mogla bi potvrditi sjajnu formu i dati novi zamah.
Još uvijek nije poznato tko će istrčati na teren. Za očekivati je da će Hajduk promiješati sastav kako bi odmorio najbolje snage, ali s obzirom na kvalitetu protivnika, možda krene i punim gasom. Marko Livaja je u prvih 11
Varaždin je "uletio" u prvenstvo s tri pobjede u nizu, a onda je izgubio od Dinama 3-1, što mu je za sada jedina "mrlja" u prvenstvu, ali taj poraz kao da je malo uzdrmao Šafarićeve snage. U petom kolu Varaždin je dobio Rudeš, a onda odigrao tri remija u nizu. U zadnjem kolu vratio se pobjeđivanju i srušio Lokomotivu 1-0.