UŽIVO Hajduk - Varaždin: Stigli sastavi! Garcia rotirao, Livaja predvodi napad hajdukovaca

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Prvu utakmicu ove sezone između Hajduka i Varaždina momčad Nikole Šafarića pobijedila je 2-1. Sada je vrijeme za novi okršaj, ali u Splitu. Utakmicu sudi Dario Bel, a pobjednik će biti lider HNL-a.

Hajduk je u velikom naletu. Nakon pauze za reprezentacije pobijedio je Dinamo 2-1 u sada već legendarnom derbiju na potopljenom Poljudu. Na krilima te pobjede u Konferencijskoj ligi srušio je nizozemski Ajax te dobio dodatno samopouzdanje. Momčad Gonzala Garcije u 10. kolo ulazi kao prva na tablici, a pobjeda protiv Varaždina mogla bi potvrditi sjajnu formu i dati novi zamah.

Još uvijek nije poznato tko će istrčati na teren. Za očekivati je da će Hajduk promiješati sastav kako bi odmorio najbolje snage, ali s obzirom na kvalitetu protivnika, možda krene i punim gasom. Marko Livaja je u prvih 11

Varaždin je "uletio" u prvenstvo s tri pobjede u nizu, a onda je izgubio od Dinama 3-1, što mu je za sada jedina "mrlja" u prvenstvu, ali taj poraz kao da je malo uzdrmao Šafarićeve snage. U petom kolu Varaždin je dobio Rudeš, a onda odigrao tri remija u nizu. U zadnjem kolu vratio se pobjeđivanju i srušio Lokomotivu 1-0.