36. KOLO HNL-A

UŽIVO Hajduk - Vukovar: Bez Livaje i Rebića, nekoliko 'bilih tića' dobilo priliku u prvih 11...

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk u posljednjem kolu sezone dočekuje Vukovar na Poljudu, a unatoč osiguranom drugom mjestu, ovaj dvoboj nosi veliku emotivnu težinu za navijače i klub

Hajduk - Vukovar 18.15 , Stadion Poljud
STIGLI SASTAVI

Zadnja utakmica na Poljudu ove sezone, ovo su sastavi:

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Hodak, Gabrić, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Almena, Huram - Šego

Vukobvar (4-2-3-1): Đaković - Bosec, Vlasenko, Živković, Čabrajić - Čaić, Shabani - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić

GDJE GLEDATI?

Utakmicu možete pratiti na MAXSport 1 i HRT 2 programima.

NAJAVA

Hajduk u posljednjem kolu HNL-a dočekuje Vukovar na Poljudu, a dvoboj bez rezultatskog pritiska pretvara se u oproštaj od niza igrača kojima na kraju sezone istječu ugovori i posudbe.

Trener Gonzalo Garcia i sportski direktor Robert Graf suočavaju se s velikom ljetnom rekonstrukcijom momčadi. Četvorici igrača istječu ugovori, jednome posudba, a oko sastava postoji još otvorenih pitanja.

No, u prvom planu nije odlazak igrača već tema potencijalnog novog investitora. Ako sponzorski kapital zaista stigne na Poljud, ključno pitanje neće biti koliko novca donosi, nego hoće li Hajduk taj novac potrošiti pametno ili ga iskoristiti kao brzo rješenje bez dugoročnog plana.

Hajduku ne trebaju ulagači samo zbog kupovine još dva igrača. To je najlakša, najskuplja i najopasnija upotreba sponzorskog novca. Pravi napredak dolazi tek kada Hajduk prestane svake sezone krenuti iznova od nule.

