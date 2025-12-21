UŽIVO Hajduk - Vukovar: Stigao sastav Hajduka, Marko Livaja utakmicu počinje na klupi

SILVIJO ČABRAJA

Trener Vukovara očekuje dobar susret i pozitivan rezultat.

- Imamo nadu u dobar rezultat. Atmosfera je pozitivna, idemo se nadigravati i pokušati vratiti kući zadovoljni. Svladali smo Dinamo, a nakon toga imali tri gostovanja; Istru, Goricu i Slaven Belupo. Ostaje žal zbog utakmice u Velikoj Gorici gdje smo vodili sve do isključenja Tadića te u Puli gdje je Jurilj u završnici pogodio gredu. S malo sreće mogli smo se vratiti s tih utakmica s punim plijenom.

Komentirao je stanje u ekipi i tko nedostaje u prvih 11.

- Iz prve jedanaestorice nedostaje nam David Mejia koji ima žute kartone, ali koga nema, bez njega se mora. Prati nas gripa, postoje i neke ozljede, pa smo odlučili povesti u Split samo 18 igrača. No, to ne mijenja plan da odigramo kvalitetnu utakmicu. Hajduk je drugi na tablici, bori se za vrh. Idemo u taj dvoboj sa žarom. Svaka je utakmica bitna. Očekujem 15-20 tisuća gledatelja i zbog toga igrači igraju nogomet. Nadam se da će im to biti dodatni motiv te da ćemo dobro izgledati i zadovoljni otići doma.

Odgovorio je i na pitanje novinara je li mu drago što ne zna igra li Marko Livaja ili ne.

- Nije mi svejedno tko igra, volio bih to znati. Saznat ćemo sat i petnaest minuta prije početka. Možda ću nakon toga upozoriti igrače na neke stvari, ali u konačnici najviše ovisimo o sebi i na koji ćemo način izaći na teren.

Osvrnuo se na igru Hajduka na zadnjim utakmicama.

- Ako bismo Hajduk ocjenjivali na osnovi posljednje dvije utakmice, s Lokomotivom su bili izrazito dominantni i mogli su pobijediti s većom razlikom, a u derbiju Dinamo je bio bolji od njih. Nogomet je zato najpopularniji sport, što je takva utakmica išla na Hajdukovu stranu, a Dinamo se iščupao u sudačkoj nadoknadi. Hajduk je ekipa koja zna što hoće i što radi. Očekuje nas izuzetno težak dvoboj, igrači nošeni publikom. To je za njih poznato okruženje, a mojima, dakako, nije.

Budućnost je neizvjesna za Vukovar u HNL-u, a isto tako i u njihovom rosteru.

- Nešto smo već napravili, sigurno će doći 4-5 igrača da proširimo roster, da nemamo problema zbog kartona i ozljeda. Mislim da ćemo na proljeće biti puno konkurentniji nego danas. Što se odlazaka tiče, rano je govoriti o imenima, ali sigurno će 5-6 igrača napustiti Vukovar. Vidjet ćemo u siječnju kad krene prijelazni rok tko će otići.