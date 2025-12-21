Hajduk i Vukovar od 15 sati igrat će na Poljudu u sklopu 18. kola HNL-a. Hajduk će s pobjedom pokušati smanjiti zaostatak za jesenskim prvakom Dinamom koji ima četiri boda više, a Vukovar pobjeći od zadnjeg Osijeka
UŽIVO Hajduk - Vukovar: Stigao sastav Hajduka, Marko Livaja utakmicu počinje na klupi
Utakmicu možete od 15.00 sati gledati na HRT2, Hajduk Digital TV ili MAXSport1 kanalu.
Trener Vukovara očekuje dobar susret i pozitivan rezultat.
- Imamo nadu u dobar rezultat. Atmosfera je pozitivna, idemo se nadigravati i pokušati vratiti kući zadovoljni. Svladali smo Dinamo, a nakon toga imali tri gostovanja; Istru, Goricu i Slaven Belupo. Ostaje žal zbog utakmice u Velikoj Gorici gdje smo vodili sve do isključenja Tadića te u Puli gdje je Jurilj u završnici pogodio gredu. S malo sreće mogli smo se vratiti s tih utakmica s punim plijenom.
Komentirao je stanje u ekipi i tko nedostaje u prvih 11.
- Iz prve jedanaestorice nedostaje nam David Mejia koji ima žute kartone, ali koga nema, bez njega se mora. Prati nas gripa, postoje i neke ozljede, pa smo odlučili povesti u Split samo 18 igrača. No, to ne mijenja plan da odigramo kvalitetnu utakmicu. Hajduk je drugi na tablici, bori se za vrh. Idemo u taj dvoboj sa žarom. Svaka je utakmica bitna. Očekujem 15-20 tisuća gledatelja i zbog toga igrači igraju nogomet. Nadam se da će im to biti dodatni motiv te da ćemo dobro izgledati i zadovoljni otići doma.
Odgovorio je i na pitanje novinara je li mu drago što ne zna igra li Marko Livaja ili ne.
- Nije mi svejedno tko igra, volio bih to znati. Saznat ćemo sat i petnaest minuta prije početka. Možda ću nakon toga upozoriti igrače na neke stvari, ali u konačnici najviše ovisimo o sebi i na koji ćemo način izaći na teren.
Osvrnuo se na igru Hajduka na zadnjim utakmicama.
- Ako bismo Hajduk ocjenjivali na osnovi posljednje dvije utakmice, s Lokomotivom su bili izrazito dominantni i mogli su pobijediti s većom razlikom, a u derbiju Dinamo je bio bolji od njih. Nogomet je zato najpopularniji sport, što je takva utakmica išla na Hajdukovu stranu, a Dinamo se iščupao u sudačkoj nadoknadi. Hajduk je ekipa koja zna što hoće i što radi. Očekuje nas izuzetno težak dvoboj, igrači nošeni publikom. To je za njih poznato okruženje, a mojima, dakako, nije.
Budućnost je neizvjesna za Vukovar u HNL-u, a isto tako i u njihovom rosteru.
- Nešto smo već napravili, sigurno će doći 4-5 igrača da proširimo roster, da nemamo problema zbog kartona i ozljeda. Mislim da ćemo na proljeće biti puno konkurentniji nego danas. Što se odlazaka tiče, rano je govoriti o imenima, ali sigurno će 5-6 igrača napustiti Vukovar. Vidjet ćemo u siječnju kad krene prijelazni rok tko će otići.
Španjolac respektira Vukovar i HNL kao ligu u kojoj su prema njegovom mišljenju sve momčadi ravnopravne.
- Mislim da nitko ne može unaprijed upisati tri boda. Vidimo da su klubovi u HNL-u jako blizu i da svatko može pobijediti svakoga. Vukovar želi pritiskati i igrati nogomet, imaju dobrog trenera koji to traži od njih. Imaju dobre pojedince, jaki su na drugim loptama i očekujem tešku utakmicu, ali ako mi budemo na pravoj razini, naša pobjeda ne bi trebala doći u pitanje.
Komentirao je stil igre Vukovarčana.
- Oni žele ići u presing i agresivni su, idu na druge lopte i na ubačaje te su organizirani. Neće biti lako, ali je realnost da bismo trebali dominirati ako budemo fokusirani. Očekujem tvrdu utakmicu, imaju dobre igrače i nikad neće biti lako.
Osvrnuo se i na slobodne dane koje je dao svojim igračima nakon sraza s Lokomotivom.
- Dao sam igračima slobodne dane nakon Lokomotive. Dobro smo trenirali, imali smo četiri treninga prije utakmice i dao sam igračima jedan dan slobodno više. Stalno se ponavljam, ali svi dobro rade, žele napredovati i dobra je atmosfera. To je konstanta koju imamo, cijenimo da je tako.
Nije mu cilj osvajanje HNL-a, već izgraditi strukturiranu momčad koja će imati glavu i rep.
- Realnost je da glavni cilj nije naslov prvaka, već stvoriti filozofiju da se igrači razvijaju. Naša dužnost je pobijediti svaku utakmicu, pa smo automatski predodređeni da napadamo titulu. Došao sam u Hajduk da postanemo prvaci, ali se ne smijemo fokusirati samo na to. Ne znam kakva je situacija u klubu, treba vidjeti kako se može pojačati momčad da budemo jači svaki tjedan. Cilj je probati pobijediti svaku utakmicu i napredovati. Raspravit ćemo o tome interno.
Hajduk i Vukovar sastat će se od 15.00 sati u 18. kolu HNL-a na Poljudu. 'Bili' su drugi na tablici s 34 boda, a Vukovar pretposljednji s 15 bodova. Ovo je zadnja utakmica jesenskog dijela za obje ekipe.
Vukovarčani i Splićani sastali su se ove sezone u 9. kolu HNL-a 4. listopada na istoku Hrvatske. Hajduk je tad slavio 1-0 golom Rokasa Pukštasa koji neće konkurirati za današnji susret zbog ozljede gležnja. Na tom susretu je Vito Čaić pocrvenio u 25. minuti, a mladi nogometaš iz SAD-a zabio je pogodak odluke u 77. minuti utakmice.
Hajduku je ovo prilika za drugu uzastopnu pobjedu jer su u prošlom kolu slavili protiv Lokomotive 3-1. Istu šansu za drugo slavlje ima i Vukovar nakon prošlotjedne 2-0 pobjede protiv Varaždina.