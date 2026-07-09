Hajduk započinje borbu za plasman u Europsku ligu protiv momčadi od koje su ostali bez plasmana 2009. Garcia nema na raspolaganju Bambu i Sigura, ali zato su tu novi igrači. Prijenos je na Hajduk Digital TV-u
UŽIVO Hajduk - Žilina: Livaja na klupi, 'bili' traže veliki revanš!
Prema očekivanjima, Marko Livaja počet će kao rezerva, a od prve minute kreću trojica ovoljetnih pojačanja, Acapandie, Van Hoorenbeck i Dalisson.
Hajduk (4-3-3): Silić - Acapandie, Alec, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Pukštas, Dalisson - Brajković, Šego, Melnjak
Prava na televizijski prijenos pripadaju Hrvatskom telekomu, koji je odlučio da se dvoboj neće emitirati na MAXSportu, kao što je inače slučaj s utakmicama hrvatskih klubova u Europi. Prijenos će ići isključivo putem kanala Hajduk Digital TV na MAXtv-u. Hajduk pritom ostvaruje financijsku korist od svake nove pretplate na taj kanal od jednog eura mjesečno.
Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu dočekuje slovačku Žilinu u sklopu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Splitski klub odradio je uspješnu pripremu za nadolazeću sezonu, u tri utakmice su ostvarili tri pobjede protiv Škendiju iz Sjeverne Makedonije, LNZ iz Ukrajine te na koncu slovenskog prvaka Celje.
Ovo je drugi međusobni dvoboj klubova u borbi za Europu, a upravo je Žilina bila kobna po 'bijele' kada ih je 2009. pobijedila u trećem kolu kvalifikacija i otišla dalje s ukupnih 2-1. Za današnji susret trener Gonzalo Garcia ne može računati na Bambu zbog crvenog kartona u posljednjoj europskoj utakmici prošle sezone ni na Niku Sigura koji se tek vratio sa Svjetskog prvenstva. Na raspolaganju će mu zato biti četiri nova igrača: stoper Alec Van Hoorenbeeck, desni bek Mathieu Acapandie, vezni igrač Alberto del Moral te ofenzivac Dalisson.
- Bit će izazov za nas, ali spremni smo na sve. Mi smo momčad u izgradnji. Neke igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro, dobra je kemija u momčadi, dobra energija. Žilina je jaka momčad, fizički dobra, jako dobro igraju pressing. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade talentirane igrače koji će rasti. Bit će izazovna utakmica za nas, spremni smo - rekao je Garcia u najavi susreta na konferenciji za medije.
Uzvratna utakmica na rasporedu je za sedam dana, točnije, 16. srpnja od 20.30 sati.