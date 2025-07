UŽIVO Hajduk - Zira: Garcia je zamijenio trojicu! 'Bijeli' na ispunjenom Poljudu po prolaz

NAJAVA UTAKMICE

Nogometaši Hajduka ugostit će Ziru u uzvratnoj utakmici drugog kola Konferencijske lige koji će se u četvrtak od 21 sat odigrati na Poljudu. Podsjetimo, prva utakmica u Azerbajdžanu završila je 1-1, a strijelci su bili Brahim Konate i Anthony Kalik.

Domaćin je poveo u Bakuu, ali je veznjak "bijelih" vratio hrvatskog predstavnika u igru. Prema kladionicama, Hajduk je veliki favorit za prolaz u treće kolo kvalifikacija. Koeficijent na pobjedu Hajduka je 1,50, dok je na pobjedu Zire 9,00.

- Bit će pun stadion i to je ono što svi želimo, ali nas to ne smije ometati. Publika nam mora biti pomoć. Mi moramo imati put prema onome što mi želimo kao momčad. Početak je težak, kad ljudi vide što radimo bit će to dobro - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u srijedu i dodao...

- Pokušat ćemo ih napasti, uzeti loptu, visoko koliko možemo od prve do zadnje minute. To je plan koji ćemo imati svaki put. Nikad ne kalkuliram, svaku pripremam na način da napadnem, stvorim šanse i pobijedim.

S druge strane, trener Zire Rashad Sadyqov usporedio je Hajduk s Osijekom.

- Ne mogu reći, mislim da su podjednake šanse za prolazak. Imamo europskog iskustva i znamo da ne ovisi puno o prvoj utakmici. Drugi susret je važniji. Pokazali smo u prvoj utakmici da smo zreli za prolazak. Jedina prednost Hajduka je što igraju pred svojim navijačima, vjerujem kako će i nama to biti prilika za uživanje. Osijek je bio u dobroj formi kada smo igrali, kasnije su bili lošiji. Što se tiče Hajduka, oni mi izgledaju bolje u domaćem natjecanju. Hajduk možda može stvoriti više opasnosti, ali slične su kvalitete - zaključio je.