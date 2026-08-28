UŽIVO Hajdukovci su stigli na Poljud, došle tisuće navijača

DOČEK HAJDUKOVACA

Nogometaši Hajduka vratili su se u Split nakon velike pobjede nad poljskim Rakowom 3-2. Momčad Gonzala Garcije izborila je plasman u Konferencijsku ligu i europsku jesen nakon dugih 16 godina čekanja. U Splitu se tim povodom održava doček, a hajdukovci su oko 14.30 sletjeli u splitsku zračnu luku.

Momčad se autobusom zaputila prema Poljudu gdje je u15 sati najavljen doček. Već se na aerodromu skupilo mnoštvo navijača koji su ovacijama dočekali 'bile'. Video pogledajte OVDJE.

Najmlađi navijači pokušali su dobiti autogram i fotografiju od svojih idola, a Marko Livaja strpljivo je dijelio autograme.

Podsjetimo, ranije je Hajduk saznao i sve protivnike u Konferencijskoj ligi. Čeka ih spektakl protiv Ajaxa na Poljudu, a pred domaćom publikom igrat će protiv Sint-Truidena i Nordsjaellanda. Na gostovanje idu kod Midtyllanda, Lincona i Thuna.

Nove informacije o dočeku pratite u ovom članku...

