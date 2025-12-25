Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
UŽIVO HNL transferi: Osijek je već doveo Barišića, a blizu su još dvojica. Tabinas u Dinamo?
Kako su ekskluzivno saznala 24sata, Dominik Livaković vratit će se u Dinamo u zimskom prijelaznom roku. U Gironi nije branio te mu to omogućava da dođe i brani u Maksimiru. Livaković je postao miljenik navijača kada je bio u Zagrebu, a onda ga je put odnio u Fenerbahče. Tamo je branio, nekad odlično, nekad malo manje dobro, ali onda je došlo vrijeme za promjenu. Girona je bila užasan potez, ali je sada sve spremno za dolazak U Zagreb.
Mauro Perković (22) je prije gotovo tri godine stigao je na Maksimir kao posljednje pojačanje u zimskom prijelaznom roku, a Dinamo je za njegove usluge Istri 1961 platio odštetu od dva milijuna eura. Otišao je na posudbu u Cracoviju, tamo odigrao jako dobro te ga je poljski klub odlučio zadržati. "Modri" će dobiti milijun eura.
Dinamo treba pojačanje na beku, a najglasnije su priče oko beka Vukovara, Paula Tabinasa. Još ništa nije osigurano ni ozvaničeno, ali se ipak nešto šuška. Filipinac je ove sezone odigrao devet utakmica za Vukovar i jednom asistirao, a u pobjedi svoje momčadi protiv Dinama izgledao je jako dobro.
Trener Osijeka Željko Sopić jednom je prilikom rekao kako mu trebaju ratnici za ostanak u ligi. Čini se kako ih je pronašao jer su dvojica bivših HNL igrača jako blizu Osijeka. Prvi je Tonio Teklić. Dijete Hajduka koje je briljirao u Varaždinu, dok mu karijera van Hrvatske nije najbolje prošla.
Drugi bi trebao biti bivši Dinamovac Lukas Kačavenda. Kako su doznala 24sata, on će prekinuti posudbu u LASK-u i otići u Osijek do kraja sezone. U Austriji se nije naigrao u prvoj polusezoni te će vjerojatno mijenjati sredinu.
Osijek, koji je imao katastrofalnu polusezonu krenuo je u spas od ispadanja. Prvi korak bio je povratak Borne Barišića na Opus Arenu. Barišić je dijete Osijeka te je za klub odigrao 124 utakmice, zabio osam golova i njih 22 asistirao. Bio je i kapetan kluba s obale Drave, a u karijeri je najviše utakmice odigrao za Rangerse (236). Zadnji klub bio mu je Trabzonspor.