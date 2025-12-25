UŽIVO HNL transferi: Osijek je već doveo Barišića, a blizu su još dvojica. Tabinas u Dinamo?

SOPIĆEVI RATNICI

Trener Osijeka Željko Sopić jednom je prilikom rekao kako mu trebaju ratnici za ostanak u ligi. Čini se kako ih je pronašao jer su dvojica bivših HNL igrača jako blizu Osijeka. Prvi je Tonio Teklić. Dijete Hajduka koje je briljirao u Varaždinu, dok mu karijera van Hrvatske nije najbolje prošla.

Drugi bi trebao biti bivši Dinamovac Lukas Kačavenda. Kako su doznala 24sata, on će prekinuti posudbu u LASK-u i otići u Osijek do kraja sezone. U Austriji se nije naigrao u prvoj polusezoni te će vjerojatno mijenjati sredinu.