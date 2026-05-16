UŽIVO Hrgović - Allen: Spektakl se bliži, još samo jedna borba!

Filip Hrgović večeras u engleskom Doncasteru brani status jednog od najboljih teškaša svijeta. Domaći miljenik Dave Allen čeka ga pred svojom publikom, ali svi znaju tko je favorit.

Hrgović i Allen večeras na Eco-Power Stadionu u Doncasteru boksaju za ispražnjeni IBF Intercontinental naslov u teškoj kategoriji. Meč je na rasporedu 10 rundi. Cijela priredba počinje oko 20:00 po hrvatskom vremenu, a glavni meč očekuje se oko 23:00.

Hrgović u ring ulazi kao veliki favorit. Hrvatski teškaš ima rekord od 19 pobjeda i samo jednog poraza, od čega je 14 puta slavio nokautom. Nakon poraza od Daniela Duboisa 2024., pobijedio je Joea Joycea i Davida Adeleyea i polako se vraća u sam vrh teškaške kategorije.

Allen, poznat kao 'White Rhino', u ring ulazi kao 34-godišnji domaći miljenik s rekordom od 25 pobjeda, osam poraza i dva remija. Sam Allen ne skriva da ga nitko ne smatra favoritom. - Nitko ne misli da ću ga pobijediti, pa čak ni moji prijatelji. Ali ja sam jedan od onih koji na kraju pobijede. Što imam za izgubiti? Pokušat ću mu razbiti glavu i to je činjenica - poručio je Allen.

Za Hrgovića je ovo puno više od još jedne pobjede. Pobjedom nad Allenom nastavlja lov na novu priliku za borbu za svjetski naslov, a svaki korak naprijed taj cilj čini bližim.