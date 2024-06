UŽIVO Hrgović - Dubois: Hrvat po veliki pojas. Evo kad kreće

FIGHT CARD

U glavnoj borbi priredbe trebali su se suočiti Artur Beterbiev i Dmitri Bivol, ali se Beterbiev ozlijedio. Bivol će se ipak boriti na priredbi, ali protiv Malida Zinada. Ulog na borbi je pojas WBA prvaka koji je u Bivolovom vlasništvu. Međutim, Bivol se neće boriti u glavnoj borbi večeri. Meč između Kineza Zhileija Zhanga, bivšeg Hrgovićevog protivnika, i Deontayja Wildera promoviran je u glavnu borbu večeri.

Zhilei Zhang (Kina, 41, 26-2) vs. Deontay Wilder (SAD, 38, 43-3-1); teška

Filip Hrgović (Hrvatska, 31, 17-0) vs. Daniel Dubois (Velika Britanija, 26, 20-2); teška

Hamzah Sheeraz (Velika Britanija, 25, 22-0) vs. Austin Williams (SAD, 28, 16-0); srednja

Dmitrij Bivol (Rusija, 33, 22-0) vs. Malik Zinad (Libija, 30, 22-0); meč za WBA titulu, poluteška

Raymond Ford (SAD, 25, 15-1) vs. Nick Ball (Velika Britanija, 27, 19-1); meč za WBA titulu, perolaka

Willy Hutchinson (Velika Britanija, 25, 17-1) vs. Craig Richards (Velika Britanija, 18-3-1); poluteška