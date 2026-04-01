Hrvatska nogometna reprezentacija od 2 ujutro igra protiv Brazila u prijateljskoj utakmici na stadionu Camping World u Orlandu. Izbornik je najavio kako će minutažu dobiti svi
UŽIVO Hrvatska - Brazil. Ajmo ponoviti Katar! Sretno, 'vatreni'
Želim vidjeti kako osvajate Mundijal, dolazim navijati, kaže Rafael Bessera, Brazilac koji prati 'vatrene' od SP-a '98. Tečno govori hrvatski iako s Lijepom Našom nema veze...
"Vrlo je lijepo ponovno vidjeti ekipu Brazila. Ne bih rekao da je utakmica protiv Hrvatske odlučujuća. Pripreme su još uvijek u tijeku, a reprezentacija ima nevjerojatne talente i impresivno dobrog izbornika", izjavio je 49-godišnji Ronaldo za televiziju Brazilskog nogometnog saveza.
"Siguran sam da će on prilagoditi sitne detalje koji još nedostaju za Svjetsko prvenstvo", izjavio je Ronaldo.
Dalić smatra da i Brazil i Hrvatska imaju veliki talent, jako puno nadarenih igrača, da se nadigravaju, teže igri, potezu i atrakciji.
- Jedni i drugi puno polažemo na taktiku i tehniku. U tom segmentu smo slični, samo što je Brazilaca 200 milijuna, a nas 3 milijuna - rekao je Dalić.
- Što bismo napravili da nas je 100 milijuna? Možda bismo bili deset puta svjetski prvaci - zaključio je.
Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu (2 sata po hrvatskom vremenu) u Orlandu igra prijateljsku utakmicu protiv Brazila, dvoboj koji za obje momčadi ima puno veće značenje od obične provjere forme uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati od 1.50 na programu Nove TV, a ovog puta neće biti emisije uoči susreta.
Brazilci su najavili agresivniji pristup nakon poraza od Francuske (1-2) i jasno poručili da ovu utakmicu neće shvatiti olako.
- Moramo izaći na teren veseli, hrabri i intenzivni. Pritisak nošenja dresa brazilske reprezentacije jest velik, ali je puno veća sreća što ga mogu nositi - rekao je branič Roger Ibañez.
Izbornik Carlo Ancelotti od svojih igrača traži više energije i duel-igre, što je potvrdio i napadač Igor Thiago.
- Ono što izbornik traži jest da budemo agresivniji. Mislim da to mogu pružiti svojim stilom igre: biti oštriji, smetati izlazu s loptom, napadati prostor i vršiti pritisak.
S druge strane, Hrvatska u dvoboj ulazi ohrabrena pobjedom protiv Kolumbije (2-1) i pozitivnom atmosferom u svlačionici. Lovro Majer naglašava da respekt postoji, ali i da nema straha.
- Sigurno da je Brazil zvučnije ime, ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za Svjetsko prvenstvo.
Prisjetio se i velikog okršaja iz Katara prije četiri godine:
- Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća odlučuju u takvim utakmicama.
Upravo ta pobjeda nad Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva (1-1, jedanaesterci) dodatno daje težinu ovom susretu, iako je sada ulog znatno manji. Izbornik Zlatko Dalić protiv Brazila bi mogao promijeniti sustav igre. Nakon isprobane formacije 3-4-2-1 protiv Kolumbije, realna je opcija povratak na 4-2-3-1, iako sve više stručnjaka smatra da Hrvatska trenutačno ima bolji kadar za igru s trojicom u obrani, osobito zbog uspona mladog Luke Vuškovića.
Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, kontekst i najave s obje strane jasno govore da će dvoboj u Orlandu imati natjecateljski naboj. Hrvatska želi potvrditi vrijednost protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta, dok Brazil traži odgovor nakon poraza i svojevrsnu malu “osvetu” za Katar. (Domagoj Vugrinović)