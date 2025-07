UŽIVO Hrvatska - Crna Gora: 'Barakude' se pobjedom žele oprostiti od Svjetskog prvenstva

NAJAVA

Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas od 14 sati igra utakmicu za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Singapuru. Protivnik je "stari znanac", reprezentacija Crne Gore, a izravan prijenos možete pratiti na HRT-u 2. Izabranici Ivice Tucka već su igrali sa susjedima na ovogodišnjem prvenstvu, i to u skupini.

U okviru drugog kola "barakude" su slavile s 13-11. Hrvatska je tom pobjedom izbila na prvo mjesto skupine, dok je Crna Gora kao drugoplasirana prošla u play-off rundu. Četvrtfinale je bilo kobno za obje momčadi.

Nažalost, u četvrtfinalu je završio put ka obrani svjetske titule jer nas je Mađarska deklasirala s 18-12. Slično je prošla i Crna Gora, koja je izgubila od Španjolske s čak 14-5. Upravo će naši "krvnici" igrati finale u 15.35.

U posljednjoj utakmici "barakude" su lako svladale SAD s 14-9, dok su susjedi bili bolji od Italije 12-8.

- Utakmica nam rezultatski ne donosi puno, ali opet smo spremni dati sve od sebe. Ne želimo rasipati imidž koji smo gradili proteklih godina. U četvrtfinalu smo izgubili od vrhunskog protivnika, iako tu utakmicu nismo odigrali najbolje što možemo. Mađari su se zasad najbolje prilagodili novim pravilima. Svjesni smo gdje smo griješili i nadamo se u budućnosti vratiti osvajanju medalja. Sutrašnja utakmica neće prštati od kvalitete jer ne donosi ništa - rekao je jedan od najboljih hrvatskih igrača u Singapuru, Loren Fatović, uoči susreta.

- Nadamo se pobjedi, to je jedini način za pristupiti turniru. Ako uspijemo otići odavde s jednim porazom, onda to nije neki veliki krah. Nažalost, on je došao baš u četvrtfinalu. Prošle godine smo ostvarili nešto nestvarno, ovaj put smo pali, ali za četiri-pet mjeseci čeka nas Europsko prvenstvo i sada nam je samo na pameti opet se dignuti. Crnogorci imaju odlične centre, ali moramo biti čvrsti i zatvoriti njihove kontre. Ako budemo pravi, utakmica će završiti pozitivno za nas - dodao je Matias Biljaka.