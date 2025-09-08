Obavijesti

PRIJENOS S MAKSIMIRA

UŽIVO Hrvatska - Crna Gora: 'Vatreni' mogu Luki Modriću prirediti idealni 40. rođendan

Piše Luka Tunjić,
Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska je favorit po kladionicama (koeficijent 1,20 naspram čak 13), no utakmice poput ove često pišu nepredvidive priče. Sudi Nijemac Felix Zwayer

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 20.45 sati , Maksimir, Zagreb
Hrvatska
:
Crna Gora
NAJAVA UTAKMICE

Hrvatska nogometna reprezentacija na Maksimiru nastavlja put prema Svjetskom prvenstvu 2026., a s druge strane terena stajat će Crna Gora (ponedjeljak, 20.45, Nova TV). Ipak, ovo nije samo još jedna kvalifikacijska utakmica, nego dvoboj nabijen emocijama, taktičkim preinakama i pričama koje sežu daleko izvan zelenog travnjaka.

U Zagreb, na stadion gdje je i sam postao legenda, vraća se Robert Prosinečki, ovoga puta kao izbornik protivničke momčadi. Istovremeno, Zlatko Dalić povlači neočekivane poteze u obrani, dok tribine s nestrpljenjem iščekuju pozdraviti kapetana Luku Modrića u, možda, njegovom posljednjem službenom nastupu na maksimirskom stadionu.

Crna Gora, poznata pod nadimkom "sokolovi", pod vodstvom Prosinečkog pokazuje borben i organiziran nogomet. Iako su u prošlom kolu poraženi od Češke 2-0, dolaze u Zagreb s namjerom da iznenade favoriziranog domaćina.

Za Hrvatsku, koja trenutačno drži drugo mjesto u skupini s devet bodova (tri manje od vodeće Češke, ali i s dvije utakmice manje), pobjeda je imperativ kako bi zadržala kontrolu nad svojom sudbinom na putu prema Sjevernoj Americi.

Hrvatska je favorit po kladionicama (koeficijent 1,20 naspram čak 13), no utakmice poput ove često pišu nepredvidive priče. Sudi Nijemac Felix Zwayer.

