UŽIVO Hrvatska - Danska: Dečki, idemo po svjetsko zlato!

NAJAVA

Danska, Danska i Danska, bio je epilog nakon posljednja tri finala Svjetskog prvenstva, ali ovaj put će Dancima na suprotnoj strani stajati borbena družina koja se ne boji ničega i koju nosi ljubav prema domovini. Koja za svoju reprezentaciju igra srcem, zajedništvom pa i slomljenom šakom, ozlijeđenim listom, ukočenim leđima, a gladna je medalja i sanja zlato. Takva je najopasnija.

Nedjelja je dan koji smo čekali 16 godina. Hrvatska od 18 sati u Oslu igra finale Svjetskog prvenstva protiv Danske koja traži četvrtu titulu u nizu. Prijenos utakmice je na RTL-u, a na istom programu možete od 15 sati pogledati susret za broncu između Francuske i Portugala. Utakmica se igra na stadionu Unity Arena koja je za ovu svrhu prenamijenjena u dvoranu. Kapaciteta je od 14.000 sjedalica.

Naši rukometaši igrat će peto finale SP-a. Prije 30 godina na Islandu izgubili su u finalu od Francuske, prije 22 godine u Portugalu izveli su čudo i osvojili prvo svjetsko zlato, bez kojeg su ostali dvije godine kasnije u Tunisu izgubivši od Španjolske, a posljednje finale igrali smo 2009. godine u zagrebačkoj Areni kada su nam Francuzi najsjajnije odlične preoteli ispred nosa. Taj poraz mnogima je i dan danas teško preboljeti, ali vjerujemo da je itekako lakše nakon što smo ih pomeli u polufinalu prije nekoliko dana. Posljednju medalju, brončanog sjaja, na SP-u osvojili smo prije 12 godina u Španjolskoj.

- Prezahvalan sam i presretan. Imamo medalju, nevjerojatan osjećaj. Htio sam ga doživjeti još jednom, uspio sam. Hvala suigračima, hvala navijačima i izborniku. Uživat ću u ovih zadnjih 60 minuta. Nadam se da ova medalja može biti zlatna. Bit će teško protiv Danske. Čeka nas doček kojem se također veselim, ali fokusirani smo najprije na finale - rekao je naš rukometni velikan.

Kladionice nam ne daju prevelike šanse. Koeficijent na nas je 9, a na Dansku tek 1.10. No, neka njih. Znate da je hrvatski prkos najjači kada nas svi otpišu. Pokazali su to rukometaši od početka prvenstva, nitko ih nije vidio blizu medalje, a oni su tu. Na korak od zlatne medalje. I vjerujemo da će u Oslu, oko 20 sati, zasvirati hrvatska himna, a na sredini postolja se pojaviti naši rukometaši. Nitko više od njih to nije zaslužio...