UŽIVO Hrvatska - Danska: Rukometašice otvaraju Euro

POPIS REPREZENTACIJE

Nakon što je šokirao javnost objavom šireg popisa reprezentativki za Europsko prvenstvo u Švicarskoj na kojoj nije bilo ponajboljih igračica generacije Ćamile Mičijević, Valentine Blažević i Tee Pijević, uz ozlijeđenu Anu Debelić, izbornik rukometašica Ivica Obrvan skratio je popis s priprema za još dva imena, na finalnih 18.

Sa šireg popisa otpale su golmanica Dunaujvarosa Gabrijela Bartulović (29) i srednja vanjska igračica Kisvardaija Larissa Kalaus (28), još jedna članica brončane generacije s Eura 2020. u Danskoj koja neće vidjeti ovo veliko natjecanje! Odnosno, ne dogodi li se neka ozljeda, ostat će u pričuvi.

- Zadovoljna sam pripremama i turnirom koji smo osvojile. Spremne smo za Europsko i nadam se da ćemo ostvariti ciljeve. Koristit ćemo dosta rotaciju da budemo sve dosta spremne za sve utakmice. Ne pita se koliko si umoran i možeš li, to se podrazumijeva. Igraš za Hrvatsku i to ne bi trebalo dolaziti u pitanje. Probit ćemo led protiv Danske, bit će to tvrda utakmica. Možda su favoriti na papiru, ali ne priznajem nikom pobjedu dok to ne pokaže na terenu. Dvije utakmice nakon toga bit će ključne za prolazak skupine. Moramo ostaviti srce na terenu, igrati glavom i srcem i vjerujem da ćemo proći - rekla je kapetanica Katarina Ježić.