UŽIVO Hrvatska - Dominikanska Republika: Košarkaši po finale

GRĆKA U FINALU

Ako Hrvatska pobijedi Dominikansku Republiku, u finalu kvalifikacija za Olimpijske igre igrat će protiv domaćina turnira Grčke.

Grčka je demonstrirala silu i razbila Sloveniju 96-68 u prvom polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Pireju

Bila je to jednosmjerna utakmica od prve minute, a Grci su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvoj četvrtini. Krenuli su s 13-0 i tu je priči bio kraj. Slovenci nikako nisu mogli obraniti čudesnog Giannisa Antetokounmpa koji je radio što god je htio, propuštala je obrana, a kada su se Giannisu u rapsodiji pridružili i suigrači, i samome Dončiću bilo je jasno da njegova reprezentacija tu nema što tražiti.

Grci su prvu četvrtinu završili s 32-14, Slovenija je na poluvrijeme otišla s minusom od 14 koševa i kakvom-takvom nadom da može do senzacionalnog preokreta, ali ta nada kratko je potrajala. Grčka je u trećoj četvrtini održavala prednost, a onda u posljednjoj pregazila umorne i bezidejne Slovence koji kao da nisu došli na utakmicu. Samo su čekali i gledali što će Dončić napraviti, a ni on nije svemoguć. Na kraju je utakmicu završio s 21 košem, sedam skokova i pet asistencija. Ruku mu je pružio samo Nebo koji je brojao do 17.

Grke je predvodio Walkup s 19 koševa, a Giannis je zabio 13 i većinom u prvom dijelu. Eto takva je bila nadmoć Grčke, bez učinka najboljeg igrača u drugom poluvremenu su demolirali protivnika.

Finale se igra u nedjelju od 20 sati.