UŽIVO Hrvatska - Gibraltar: 'Vatreni' u Varaždinu love trobod koji bi ih približio SP-u!

NAJAVA

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju od 20.45 čeka kvalifikacijski dvoboj protiv Gibraltara u Varaždinu. Suparnik je to koji ne bi trebao stvarati probleme "vatrenima", kao što ih nije stvarao u prvoj utakmici kada je Hrvatska pobijedila 0-7. Očekuje se izmiješan sastav Hrvatske, što je potvrdio i Zlatko Dalić na press konferenciji.

- Promijenit ćemo dosta u sastavu, dati šansu igračima koji nisu igrali protiv Češke. Želim vidjeti druge igrače u reprezentaciji. Dat ćemo im da igraju. Branit će Kotarski - rekao je izbornik i dodao:

- Hrvatska je igrala niz velikih i jakih utakmica, malo je bilo Gibraltara i Farskih otoka. Drugačija je igra i način takvih protivnika. Nama je to bio problem na početku, naviknuti se. Mi smo 10 godina među 10 na svijetu i to smo zaslužili. Dečki su svjesni situacije i da nam igra samo pobjeda. Bili smo na vrhu svijeta svih ovih godina, mnogi kažu da je ovo lagana grupa, ali se ne bih složio.

Izbornik Gibraltara Scott Wiseman nahvalio je našu reprezentaciju.

- Hrvatska ima fantastičnu momčad, iznimno poštujemo Hrvatsku, mi imamo svoj plan igre i pokušat ćemo ga ostvariti. Želimo napredovati.

Hrvatska je vodeća momčad skupine L s 13 bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Češka, s tim da Česi imaju i odigranu utakmicu više.

Utakmicu sudi Ukrajinac StartFragment Oleksiy Derevinskyi, a prijenos je na Novoj TV. EndFragment