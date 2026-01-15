UŽIVO Hrvatska - Grčka: Borba za prvo mjesto i lakši ždrijeb za Barakude protiv starih znanaca

NAJAVA

Hrvatski vaterpolisti večeras u Beogradu igraju jednu od ključnih utakmica prvoga kruga Europskog prvenstva. U trećem kolu skupine B Barakude od 20.30 sati u Areni Beograd izlaze na megdan uvijek neugodnoj i iznimno motiviranoj reprezentaciji Grčke.

Hrvatska je u natjecanje ušla sa statusom aktualnog europskog viceprvaka i nakon sigurnih pobjeda protiv Slovenije i Gruzije već je osigurala plasman u drugi krug. Isti učinak ima i Grčka, pa će večerašnji dvoboj odlučiti o prvom mjestu u skupini i donijeti veliku rezultatsku, ali i psihološku prednost u nastavku turnira.

U drugom krugu Hrvatsku i Grčku čekaju Italija, Rumunjska i Turska, a jasno je da će upravo troboj s Talijanima odlučivati o plasmanu u polufinale. Upravo zato izravan okršaj "barakuda" i Grčke nosi iznimnu važnost, jer pobjednik praktički otvara vrata završnici prvenstva.

Hrvatska i Grčka već godinama njeguju jedno od najprepoznatljivijih rivalstava u europskom vaterpolu. U posljednjih petnaest godina susreli su se čak 27 puta, pri čemu Hrvatska ima uvjerljivu prednost. Na europskim prvenstvima Grčka nikada nije pobijedila Hrvatsku. U 13 međusobnih susreta Barakude su slavile devet puta, dok su četiri dvoboja završila neriješeno.

Grci u Beograd dolaze s velikim ambicijama i jasnim ciljem, prekinuti neugodan niz bez medalje na europskim prvenstvima. Iako imaju olimpijsko srebro iz Tokija te više medalja sa svjetskih prvenstava, kontinentalno odličje još im izmiče. Upravo zato večerašnji dvoboj za njih ima težinu finala.

Na strani Hrvatske stoje i svježa iskustva iz nedavnih velikih utakmica. "Barakude" su Grčku pobijedile na posljednjem Svjetskom prvenstvu rezultatom 10-9, kao i godinu ranije na Olimpijskim igrama, kada su slavile 14-13. Izabranici Ivice Tucka nadaju se nastavku tog pozitivnog niza i novom koraku prema europskom postolju.

Utakmica Hrvatska - Grčka počinje večeras u 20.30 sati, a izravni prijenos možete pratiti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT 2).