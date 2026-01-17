Hrvatska rukometna reprezentacija otvara nastup na Europskom prvenstvu u Malmöu protiv Gruzije i ogroman je favorit. Četvorica igrača prate utakmicu s tribine. Pratite tekstualni prijenos
UŽIVO Hrvatska - Gruzija: Kreće rukometno ludilo usred Malmöa
Iako je Hrvatska na papiru izraziti favorit, izbornik Dagur Sigurdsson puše i na hladno. Sjećanje na poraz od Egipta na otvaranju SP-a prije tri godine još je svježe i služi kao opomena da opuštanja ne smije biti. Gruzija je reprezentacija u strmom usponu, ovo im je drugi uzastopni Euro, a u svojim redovima imaju nekoliko igrača poznatih hrvatskoj javnosti, ponajprije desnog vanjskog PPD Zagreba, Giorgija Tskhovrebadzea. Islanđanin na našoj klupi, koji je s Njemačkom već pokorio Europu, svjestan je opasnosti.
- Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put. Gruzija je momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni - rekao je Dagur Sigurdsson.
Unatoč problemima s ozljedama koje su prorijedile sastav, Hrvatska u Švedsku stiže s ambicijom i samopouzdanjem. Pobjeda na startu je imperativ kako bi se uhvatio zalet za teže okršaje koji slijede protiv Nizozemske i domaćina Švedske. Utakmicu po utakmicu, korak po korak, s vječnim snom o europskom zlatu kao konačnim ciljem. Siječanjsko rukometno ludilo može početi.
Nakon što su se od reprezentacije oprostili velikani poput Domagoja Duvnjaka i Igora Karačića, započela je nova era hrvatskog rukometa. Palicu je kao kapetan preuzeo Ivan Martinović, koji će prvi put povesti momčad na jednom velikom natjecanju. Srebrom sa Svjetskog prvenstva visoko je podignuta ljestvica očekivanja, a pritisak uspjeha donosi i novu vrstu odgovornosti. Ipak, novi kapetan vjeruje da je to vjetar u leđa.
- Mislim da je sada na nama nekakav pritisak, ali to nam i odgovara. Mislim da nam to odgovara, to volimo i mislim da smo svi spremni pokazati da ćemo na ovom prvenstvu napraviti dobar rezultat. Naravno, trebamo vjerovati da možemo, uživati i biti jedna obitelj te u svakoj utakmici dati sve od sebe - poručio je Martinović.
Odbrojavanje je završeno. Hrvatska muška rukometna reprezentacija večeras u 18 sati u Malmöu otvara svoj 17. uzastopni nastup na europskim prvenstvima. Prvi protivnik u skupini E je Gruzija, a utakmica je puno više od običnog otvaranja. To je prvi veliki ispit za generaciju koja je preuzela baklju od legendi i prvi korak na putu prema jedinom zlatu koje blista nedohvatljivo u prebogatoj riznici medalja.