UŽIVO Hrvatska - Gruzija: Kreće rukometno ludilo usred Malmöa

NAGAZNA MINA

Iako je Hrvatska na papiru izraziti favorit, izbornik Dagur Sigurdsson puše i na hladno. Sjećanje na poraz od Egipta na otvaranju SP-a prije tri godine još je svježe i služi kao opomena da opuštanja ne smije biti. Gruzija je reprezentacija u strmom usponu, ovo im je drugi uzastopni Euro, a u svojim redovima imaju nekoliko igrača poznatih hrvatskoj javnosti, ponajprije desnog vanjskog PPD Zagreba, Giorgija Tskhovrebadzea. Islanđanin na našoj klupi, koji je s Njemačkom već pokorio Europu, svjestan je opasnosti.

​- Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put. Gruzija je momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni - rekao je Dagur Sigurdsson.

Unatoč problemima s ozljedama koje su prorijedile sastav, Hrvatska u Švedsku stiže s ambicijom i samopouzdanjem. Pobjeda na startu je imperativ kako bi se uhvatio zalet za teže okršaje koji slijede protiv Nizozemske i domaćina Švedske. Utakmicu po utakmicu, korak po korak, s vječnim snom o europskom zlatu kao konačnim ciljem. Siječanjsko rukometno ludilo može početi.