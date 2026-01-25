Izabranici Marinka Mavrovića od 13 sati igraju protiv Gruzije i traže prvi pobjedu na Europskom prvenstvu. Prijenos utakmice je na platformi Voyo
UŽIVO Hrvatska - Gruzija 0-1: Rano vodstvo protivnika, Aslani brani, ali stvaramo prilike...
Goool! Sekulić se bori, ali naša lopta, Kustura zabija za izjednačenje!!
Prvi akumulirani prekšaj za Hrvatsku, Jurlina je time spriječio kontru.
Izašao je Aslani na našu polovicu i uputio udarac prema golu, ali snašao se Piplica. Maavrović zove time-out. Jurlina izvodi out, dolazi Sekulić, ali lopta se odbija van terena. Još jedan korner izvodi Jurlina, lopta opet ide prema Sekuliću, ali blokira Giorgaia.
Do sada je Gruzija uputila samo jedan udarac prema golu koji je ušao u mrežu dok Hrvatska ima više od 20 udaraca. Pucao je Mataja prema protivničkom golu, ali što sve brani Aslani! Obranio je i De Limi...
Jelavčić kreće u akciju, ali zaustavljaju to Gruzijci. Vukmir puca prema golu, ali fantstično to čita Aslani. Krenuli su Gruzijci u brzu kontru, ali još jedna obrana Piplice.