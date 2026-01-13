UŽIVO Hrvatska - Gruzija: Naši vaterpolisti po drugu pobjedu na Europskom prvenstvu u Srbiji

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatska vaterpolska reprezentacija uvjerljivom je pobjedom otvorila Europsko prvensto u Beogradu. Slovenija nije bila ozbiljan protivnik te su "Barakude" s 20-4 pokazale tko je gazda u bazenu. Prilika za novu demonstraciju sile je već danas. Gruzija je nešto ozbiljniji protivnik, ali i dalje tu ne bi trebalo biti većih problema. Utakmica počinje u 12.45, uz prijenos na HRT-u 2.

Protiv Slovenije Hrvatska je pokazala da će joj obrana biti jedno od glavnih oružja na ovom Euru, kao što je bila i na dosadašnjim prvenstvima. Prisrup utakmici bio je sjajan, obrana odlična od početka do kraja, a napad se oslobodio u drugij četvrtini te je tada Slovenija pregažena. I protiv Gruzije Ivica Tucak očekivat će ozbiljan pristup i agresivnu defenzivu te bi ovo trebala biti još jedna priprema za najteži ispit u skupini, a to je Grčka.

- Unaprijed su upisani bodovi, bilo je bitno otvoriti turnir pobjedom. Sad ide puno ozbiljniji protivnik i ne smijemo griješiti, sad kreće ono pravo - rekao je Tucak nakon Slovenije.