UŽIVO Hrvatska - Island: Prvi ispit za rukometaše u drugom krugu. Sigurdsson protiv svojih

NAJAVA SUSRETA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu drugog kola Europskog prvenstva protiv Islanda. Nakon što su izabranici Dagura Sigurdssona s velikih osam razlike izgubili od Švedske (33-25), slijedi borba za plasman u polufinale. Dvoboj s Islandom na rasporedu je od 15.30 sati uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo.

U drugi krug Hrvatska nije prenijela niti jedan bod dok Island u utakmicu ulazi s prednosti od dva boda iz prvog kuga natjecanja.

Prije godinu dana na Svjetskom prvenstvu prem punom zagrebačkom Arenom, Hrvatska je slavila sa šest razlike (32-26), a tada nam je za osigurati četvrtfinale bila potrebna pobjeda od minimalno četiri razlike. Rukometaši se nadaju ponoviti taj uspjeh, a pobjeda bi nam otvorila vrata na putu prema osvajanju medalje.

- Island je jedna od najboljih momčadi na prvenstvu, imaju dva boda, ali sve se to može brzo promijeniti. U dobroj su formi iako su u zadnjoj utakmici ostali bez jednog od ključnih igrača Johnsson pa ćemo vidjeti što će promijeniti u sastavu - rekao je hrvatski izbornik uoči utakmice.

-Već smo gledali utakmicu protiv Islanda od prošle godine na pripremama. Uzeli smo tu 5-1 obranu s utakmice kao primjer. Nedostaje nam samopouzdanja kod igrača, da to bude automatizam. Protiv Islanda dosta toga ovisi o igri jedan na jedan, napadu, Mislim da ako ćemo igrati kako smo se dogovorili, kako smo trebali i jučer igrati, ne bismo trebali imati problema. Čeka nas teška i tvrda utakmica, moramo odigrati ono što zahtijevamo sami od sebe - rekao je Marko Mamić uoči utakmice.

Islanđanima je ovo 14 nastup na europskim prvenstvima, a prije 22 godine na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2002. završili su četvrti. Najbolji rezultat ostvarili su 2010. u Austriji kada su osvojili brončanu medalju. Tada su došli do polufinala, ali na putu do finala stajala im je jaka Francuska koja je slavila 36-28. U borbi za medalju pobijedili su Poljake 29-26.



Izbornik Islanđana Snorri Stein Guðjónsson u svojim redovima ima neke od najboljih rukometaša koji igraju u europskim velikanima. Ómar Ingi Magnússon i Gísli Kristjánsson aktualni su osvajači Lige prvaka s njemačkim SC Magdeburgom i suigrači našeg Mateja Mandića. Kristjansson je trenutačno 24. igrač prvenstva s najviše pogodaka, zabio ih je 16, a odmah iza njega je Zvonimir Srna s jednako toliko golova. Jedna od njihovih posebnosti su krilni igrači, a imaju i odlične golmane Viktora Hallgrímssona koji je prošle godine potpisao za Barcelonu i Björgvin Páll Gústavsson koji je blizu 300. nastupa za reprezentaciju. (Issa Kralj)