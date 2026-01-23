Obavijesti

UŽIVO Hrvatska - Island: Prvi ispit za rukometaše u drugom krugu. Sigurdsson protiv svojih

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši u 15.30 sati kreću u borbu za polufinale protiv Islanda. Prijenos utakmice je na RTL- u i platformi Voyo

IZMJENE U SASTAVU?

Kako javlja Germanijak, svoju priliku da upiše prvi nastup na turniru mogao bi dobiti golman Dino Slavić (33) koji je briljirao u prijateljskim utakmicama protiv Sjeverne Makedonije i Njemačke. Na vratima će ostati Dominik Kuzmanović, a Matej Mandić susret bi mogao pratiti s tribina nakon što je protiv Šveđana skupio samo dvije obrane.

NAJAVA SUSRETA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu drugog kola Europskog prvenstva protiv Islanda. Nakon što su izabranici Dagura Sigurdssona s velikih osam razlike izgubili od Švedske (33-25), slijedi borba za plasman u polufinale. Dvoboj s Islandom na rasporedu je od 15.30 sati uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo. 

U drugi krug Hrvatska nije prenijela niti jedan bod dok Island u utakmicu ulazi s prednosti od dva boda iz prvog kuga natjecanja. 

Prije godinu dana na Svjetskom prvenstvu prem punom zagrebačkom Arenom, Hrvatska je slavila sa šest razlike (32-26), a tada nam je za osigurati četvrtfinale bila potrebna pobjeda od minimalno četiri razlike. Rukometaši se nadaju ponoviti taj uspjeh, a pobjeda bi nam otvorila vrata na putu prema osvajanju medalje. 

- Island je jedna od najboljih momčadi na prvenstvu, imaju dva boda, ali sve se to može brzo promijeniti. U dobroj su formi iako su u zadnjoj utakmici ostali bez jednog od ključnih igrača Johnsson pa ćemo vidjeti što će promijeniti u sastavu - rekao je hrvatski izbornik uoči utakmice.

-Već smo gledali utakmicu protiv Islanda od prošle godine na pripremama. Uzeli smo tu 5-1 obranu s utakmice kao primjer. Nedostaje nam samopouzdanja kod igrača, da to bude automatizam. Protiv Islanda dosta toga ovisi o igri jedan na jedan, napadu, Mislim da ako ćemo igrati kako smo se dogovorili, kako smo trebali i jučer igrati, ne bismo trebali imati problema. Čeka nas teška i tvrda utakmica, moramo odigrati ono što zahtijevamo sami od sebe - rekao je Marko Mamić uoči utakmice.

Islanđanima je ovo 14 nastup na europskim prvenstvima, a prije 22 godine na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2002. završili su četvrti. Najbolji rezultat ostvarili su 2010. u Austriji kada su osvojili brončanu medalju. Tada su došli do polufinala, ali na putu do finala stajala im je jaka Francuska koja je slavila 36-28. U borbi za medalju pobijedili su Poljake 29-26.


Izbornik Islanđana Snorri Stein Guðjónsson u svojim redovima ima neke od najboljih rukometaša koji igraju u europskim velikanima. Ómar Ingi Magnússon i Gísli Kristjánsson aktualni su osvajači Lige prvaka s njemačkim SC Magdeburgom i suigrači našeg Mateja Mandića. Kristjansson je trenutačno 24. igrač prvenstva s najviše pogodaka, zabio ih je 16, a odmah iza njega je Zvonimir Srna s jednako toliko golova. Jedna od njihovih posebnosti su krilni igrači, a imaju i odlične golmane Viktora Hallgrímssona koji je prošle godine potpisao za Barcelonu i Björgvin Páll Gústavsson koji je blizu 300. nastupa za reprezentaciju. (Issa Kralj)

