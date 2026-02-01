UŽIVO Hrvatska - Island: Sretno, dečki! Bitka za europsku broncu

NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija od 15.15 igra protiv Islanda za broncu na Europskom prvenstvu. Ove dvije momčadi već su se susrele na natjecanju u drugoj fazi turnira, tada je Hrvatska bila bolja sa 30-29.

Naši su rukometaši ostali bez finala Eura nakon poraza od Njemačke u polufinalu (31-28), a identičnim je rezultatom Island izgubio od Danske. Izbornik Dagur Sigurdsson najavio je utakmicu.

- Razočarani smo porazom od Njemačke, gledamo na svoju priliku u nedjelju u utakmici za broncu. Island je odličan protivnik, u to smo se uvjerili. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su jako teške utakmice - rekao je u najavi utakmice.

Hrvatsku je poharala viroza uoči utakmice, ali vrlo brzo su se igrači (Kuzmanović i Glavaš) oporavili i bit će spremni za utakmicu. Utakmica se igra od 15.15, a prijenos je na RTL-u.