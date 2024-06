UŽIVO Hrvatska - Italija: Ključna utakmica za osminu finala! Sučić kreće na desnom krilu...

DALIĆEV ADUT ZA TALIJANE

Mjesec dana prije Eura 2021. do 21 godine zvao me glavni direktor Austrijskog nogometnog saveza da nastupim za njihovu U-21 reprezentaciju i obećali da će me odmah prebaciti u A reprezentaciju. Ali nema šanse, odbio sam, jasno sam im rekao kako je moj jedini cilj igrati za Hrvatsku. Za mene nema veće časti od toga.

Rekao nam je to Luka Sučić (21) nakon debija za "vatrene" u listopadu 2021. Zlatko Dalić reagirao je odmah, u kvalifikacijskoj utakmici protiv Slovačke ubacio ga je u igru i 'kupio' Hrvatskoj veznjaka za budućnost, maestra koji bi, s Baturinom, trebao držati konce igre "vatrenih" u idućem desetljeću. No, Sučić je glavnu ulogu dočekao prije negoli je itko očekivao! U drugom je poluvremenu protiv Albanije na Euru inicirao preokret, uz Budimira, a vjerojatno je Dalićev adut za okršaj s Italijom, vjerojatno ulazi u postavu umjesto Majera.

