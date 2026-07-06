UŽIVO Hrvatska - Izrael: Ključni susret za košarkaše u Osijeku

ŠTO KAŽU IGRAČI

Kapetan Dario Šarić osječki dvoboj smatra možda i najvažnijim u dosadašnjoj borbi za Svjetsko prvenstvo, svjestan da je Izrael ozbiljna košarkaška nacija unatoč nekim izostancima ključnih igrača.

​- Sada nas čeka susret koji nam je iznimno važan. Neće biti lako, ali moramo zadržati isti pristup kakav smo imali protiv Cipra. Volio bih da dvorana bude ispunjena i da nam navijači pomognu doći do pobjede - rekao je Šarić, koji je za reprezentaciju debitirao upravo u Osijeku.

S njim se slaže i Mario Hezonja, koji je na Cipru postao tek četvrti hrvatski reprezentativac s povijesnim triple-double učinkom od 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija.

​- Mislim da je najbitnije da nadograđujemo našu igru. Izrael je odlična ekipa, već smo ih pobijedili jednom. Trebamo se fokusirati na nas, skupiti čim više bodova. Mi smo u odličnoj situaciji, želimo pobjedu i fokus na idući prozor - zaključio je Hezonja.