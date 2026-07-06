Košarkaši love potvrdu vrha i bodove za nastavak borbe za SP-a protiv opasnog Izraela u Osijeku, a Mijatović traži 40 minuta ludog fokusa. Prijenos je na kanalu Arenasport 1
UŽIVO Hrvatska - Izrael: Ključni susret za košarkaše u Osijeku
Kapetan Dario Šarić osječki dvoboj smatra možda i najvažnijim u dosadašnjoj borbi za Svjetsko prvenstvo, svjestan da je Izrael ozbiljna košarkaška nacija unatoč nekim izostancima ključnih igrača.
- Sada nas čeka susret koji nam je iznimno važan. Neće biti lako, ali moramo zadržati isti pristup kakav smo imali protiv Cipra. Volio bih da dvorana bude ispunjena i da nam navijači pomognu doći do pobjede - rekao je Šarić, koji je za reprezentaciju debitirao upravo u Osijeku.
S njim se slaže i Mario Hezonja, koji je na Cipru postao tek četvrti hrvatski reprezentativac s povijesnim triple-double učinkom od 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija.
- Mislim da je najbitnije da nadograđujemo našu igru. Izrael je odlična ekipa, već smo ih pobijedili jednom. Trebamo se fokusirati na nas, skupiti čim više bodova. Mi smo u odličnoj situaciji, želimo pobjedu i fokus na idući prozor - zaključio je Hezonja.
Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras u 20 sati u osječkom Gradskom vrtu dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. S omjerom 4-1, Hrvatska drži vrh skupine, a pobjeda je ključna jer se osvojeni bodovi prenose u nastavak natjecanja. Izabranici Tomislava Mijatovića traže potvrdu prvog mjesta.
Nakon rekordne pobjede protiv Cipra 123-50, izbornik Tomislav Mijatović od svojih igrača traži jednak pristup i protiv znatno kvalitetnijeg suparnika. Upozorava na stil igre Izraela, ali ističe kako Hrvatska mora nametnuti svoj ritam i ne prilagođavati se.
- Izrael je vrlo kvalitetna reprezentacija koja igra drukčiju košarku od Cipra, bržu, u oba smjera, s puno tranzicija. Očekuje nas utakmica u kojoj ćemo morati biti maksimalno koncentrirani. Ne želimo se prilagođavati protivniku, nego igrati svoju košarku. Vjerujem da su naši igrači toga svjesni - poručio je izbornik.