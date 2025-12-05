UŽIVO Dalić: 'Tuchelu nije drago što su nas Englezi dobili. Rekao je da smo mi za četvrtfinale...'

ZLATKO DALIĆ:

- Najvažnija je prva utakmica, na posljednja dva Mundijala imali smo dobro otvaranje. Prvo protiv Engleza, onda ove druge dvije reprezentacije, moglo je biti lakše, pogotovo zadnji put. Bilo je i lakših protivnika od Gane. Imaju snagu, moć, brzinu, to će biti odlučujuća utakmica za prolazak. Znamo na čemu smo i pripremit ćemo se - rekao je hrvatski izbornik za HRT.

- Razgovarao sam s engleskim izbornikom Tuchelom. Nije mu baš drago, rekao je da smo mi za četvrtfinale, ne za prvu utakmicu, ali to je tako. Ostalo nam je pet najjačih reprezentacija koje smo mogli dobiti. Nije bilo velike sreće u početku ždrijeba, ali što je, tu je, svjestan sam da utakmica s Engleskom puno toga određuje i usmjerava.

- Naš je osnovni cilj proći skupinu, nećemo si stvarati pritisak, želimo uživati u nogometu. Igrati sa strašću, energijom i ponosom, napravili smo fantastične rezultate na posljednja dva SP-a i osvojili dvije medalje. Očekivanja su velika, ali idemo korak po korak, nećemo srljati i juriti. Imamo vremena se pripremiti i naći protivnike za prijateljske utakmice u lipnju. Možemo biti zadovoljni, dobili smo dvije reprezentacije koje možemo pobijediti. S Englezima smo uvijek imali veliku borbu, imat ćemo 15 dana za pripremu za prvu utakmicu.

- U subotu ćemo doznati gdje ćemo igrati pa ćemo na temelju toga izabrati kamp. Bitno je da se dobro pripremimo, a najvažnije je da ostanemo zdravi jer nemamo veliki izbor igrača, da se nitko od nositelja ne ozlijedi, a onda Hrvatska može igrati sa svakim.