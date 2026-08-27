UŽIVO Hrvatska - Latvija: Babo se oprašta, trojica su na tribini

OPROŠTAJ BOGDANOVIĆA

Četiri godine nakon što je odigrao zadnju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, u osmini finala EuroBasketa protiv Finske, onda kad nas je uništio Lauri Markkanen, Bojan Bogdanović (37) reminiscirat će uspomene na parketu zadarskog Višnjika. Bilo ih je, istina, u hrvatskom dresu mnogo više teških i bolnijih, ali ono što će Hrvatski košarkaški savez kao službeni oproštaj od reprezentativnog dresa u sklopu utakmice Hrvatske i Latvije (20:00, Arenasport 1) prirediti za najboljeg hrvatskog košarkaša u posljednjem desetljeću minimum je onoga što je Bogdanović zaslužio. Iako, da je bilo po njegovom, ni ova simbolična ceremonija ne bi se dogodila...

Ali dogodit će se, gotovo dvije i pol godine nakon što je, ispostavit će se, odigrao zadnju utakmicu uopće u velikoj karijeri. Nicolas Batum pao je na Bogdanovićevo stopalo i od tog udarca Babo se više nije oporavio da bi opet zaigrao. Samo deset dana nakon 35. rođendana. I onda, godinu dana kasnije, konačno je odlučio da je tu kraj.