Hrvatska košarkaška reprezentacija u Zadru od 20 sati igra prvu utakmicu druge runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
UŽIVO Hrvatska - Latvija: Babo se oprašta, trojica su na tribini
IzbornikTomislav Mijatović odabrao je 12 igrača koji će večeras braniti hrvatske boje protiv Latvije. U odnosu na širi popis od 15 igrača, za utakmicu nisu prijavljeni Lovro Gnjidić, Mateo Drežnjak i Krešimir Ljubičić.
Četiri godine nakon što je odigrao zadnju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, u osmini finala EuroBasketa protiv Finske, onda kad nas je uništio Lauri Markkanen, Bojan Bogdanović (37) reminiscirat će uspomene na parketu zadarskog Višnjika. Bilo ih je, istina, u hrvatskom dresu mnogo više teških i bolnijih, ali ono što će Hrvatski košarkaški savez kao službeni oproštaj od reprezentativnog dresa u sklopu utakmice Hrvatske i Latvije (20:00, Arenasport 1) prirediti za najboljeg hrvatskog košarkaša u posljednjem desetljeću minimum je onoga što je Bogdanović zaslužio. Iako, da je bilo po njegovom, ni ova simbolična ceremonija ne bi se dogodila...
Ali dogodit će se, gotovo dvije i pol godine nakon što je, ispostavit će se, odigrao zadnju utakmicu uopće u velikoj karijeri. Nicolas Batum pao je na Bogdanovićevo stopalo i od tog udarca Babo se više nije oporavio da bi opet zaigrao. Samo deset dana nakon 35. rođendana. I onda, godinu dana kasnije, konačno je odlučio da je tu kraj.
Hrvatska u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igra protiv Latvije. S 5-1 iz prvoga kruga Hrvatska je u situaciji da bi s dvije pobjede u ovom kolovoškom prozoru stigla pred vrata SP-a u Katru dogodine. Tri dana kasnije gostujemo u Nizozemskoj i premda smo svi u Hrvatskoj, kad je košarka u pitanju, naučili puhati na hladno, malo je šansi da će nam Latvijci i pogotovo Nizozemci pokvariti planove i skicu prema Katru.
Latvija je čak 22 mjesta ispred Hrvatske na Fibinoj ljestvici, no ono s čime će izbornik Janis Gailitis raspolagati u Zadru ne može u istu rečenicu s mozaikom Tomislava Mijatovića. Krištaps Porzingis nije se odazvao, braća Bertans završila su priču, nedostaje i playmaker Arturs Žagars, braća Kurucs, a nema ni budućeg Šarićevog suigrača iz Efesa Rolanda Šmitsa. To je bila okosnica reprezentacije koja je prije tri godine bila peta na SP-u.