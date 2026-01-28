UŽIVO Hrvatska - Latvija: Naši futsalaši nakon dva remija idu po prvu pobjedu na Euru

NAJAVA

Hrvatsku futsal reprezentaciju danas očekuje treća utakmica na Europskom prvenstvu. Od 16.30 sati Hrvatska igra protiv Latvije, jednog od domaćina prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića još ne znaju za pobjedu na turniru, u prve dvije utakmice protiv Francuske, odnosno Gruzije, upisali su remi (2-2). Hrvatska je tako trećeplasirana s dva boda. U zadnjoj utakmici protiv Gruzije, naši futsalaši igrali su sjajno, uputili su više od 35 udarca prema protivničkom golu, ali Gruzijci su imali fantastičnog Aslanija koji je branio skoro svaki udarac. Pred sam kraj utakmice, obranio je kazneni udarac Jelovčiću i Hrvatska je ostala bez prve pobjede.

Šanse za plasman u drugi krug Europskog prvenstva su male, ali ne nepostojeće. Prema nekim kalkulacijama za plasman u sljedeći krug dovoljan nam je bod, odnosno remi. Međutim, potrebna nam je pobjeda protiv Latvije koja je neočekivano slavila protiv Gruzije 4-0. Od Francuske su izgubili 5-0.

- Riječ je o sasvim drukčijim momčadima, Latvija ima Tarakanovsa koji u svakom trenutku može napraviti višak u igri jedan na jedan i probiti liniju, ostatak momčadi satkan je od radnih, agresivnih igrača. Naravno da su još agresivniji dok ih drži rezultat, u slučaju da budu u rezultatskom minusu odmah se okreću igri s igračem više u polju, ali bit ćemo i za to spremni. Znamo što nam je činiti, naš je cilj četvrtfinale i sve osim toga bio bi neuspjeh. I zato očekujem goropadnu Hrvatsku - rekao je hrvatski izbornik uoči utakmice.

Utakmica kreće u 16.30 sati uz prijenos na platformi Voyo.