UŽIVO Hrvatska - Mađarska: Po polufinale! Pobjeda donosi prvo mjesto u skupini i vjetar u leđa

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska ima priliku osigurati polufinale Europskog prvenstva i prvo mjesto u skupini pobjedom protiv Mađarske. U utorak je pala Slovenija te nam još samo Mađari stoje na putu. Prijenos je na RTL-u

Europsko prvenstvo u rukometu 18.00 , Malmö. Švedska
Hrvatska
:
Mađarska
NAJAVA

Dan d na ovom Euru za naše rukometaše. Drugi krug je za sada odrađen sjajno, sa sve tri pobjede, i još samo Mađari stoje na putu Hrvatskoj za polufinale. Susjedi su pokazali da, iako su ispali, neće biti lagan protivnik te su namučili Švedsku i uzeli joj bod u utorak. Računica je jasna. Pobjeda nad Mađarima donosi nam polufinale i prvo mjesto u skupini.

U odnosu na prošli siječanj, kada smo izbacili Mađare sa SP-a u zadnjoj sekundi, vrijeme je učinilo svoje s Miklerom Lekaijem, dok su najveći hendikep dobili uoči turnira s ozljedom Bencea Banhidija. On im je gotovo nenadoknadiv, ali i dalje je težište na igri s pivotima, pa je iskočio Rosta, na turniru drugi strijelac Mađarske s 29 golova iza Imrea (39) iz Kiela, koji će u Veszprem. Šveđanima je Rosta zabio osam.

Što se tiče Hrvatske, najgora je vijest što nema Zvonimira Srne. Zadobio je rupturu aduktora i neće ga biti do kraja Europskog prvenstva. To je veliki hendikep za Hrvatsku jer je Srna naš najbolji igrač na ovom Euru i teško ćemo živjeti bez njegovih golova, ali preživjeti se mora. 

Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška.

To je to! Još 60 minuta dijeli nas od polufinala Europskog prvenstva. Svi moraju biti na apsolutno najvišoj razini jer je Švedska dokaz kako Mađari mogu biti neugodni. Idemo po polufinale, sretno, Hrvatska!

