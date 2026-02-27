UŽIVO Hrvatska - Njemačka: Hezonja predvodi košarkaše manje od 24 sata nakon kluba

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras od 20 sati u Draženovom domu nastavlja put prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića kvalifikacije su otvorili s dvije pobjede protiv Cipra (100-60) i Izraela (85-71), a sada ih čeka ispit protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Nijemaca.

Ulaznice za utakmicu rasprodane su već desetak dana prije same utakmice, što obećava odličnu atmosferu u Ciboni. Međutim, kod aktualnih svjetskih prvaka ima nekoliko izostanaka zbog NBA obveza. U Zagreb nisu došli Franz Wagner, Moritz Wagner, Dennis Schröder i Isaiah Hartenstein, a nedostaju i Justus Hollatz, Oscar da Silva, Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Isaac Bonga te Maodo Lo.

- Predstava protiv Izraela je doprinijela samopouzdanju. No, Hrvatska je padala već na velikim ispitima pa trebamo biti ponizni, a to jesmo. Dat ćemo sve od sebe da iskoristimo ovu priliku, jer se stvarno nalazimo u dobroj situaciji i imamo priliku upisati veliku pobjedu - istaknuo je David Škara (31) uoči utakmice, dok je izbornik Mijatović dodao...

- Pripremali smo se za suparnika koji je individualno i momčadski snažan. To su igrači koji već dugo igraju zajedno. Naravno, nedostaju im igrači iz NBA lige i neki iz Eurolige, što je za nas dodatno obvezujući faktor, jer će se oni koji su ovdje pokušati nametnuti. Naš je cilj, i to govorimo od ljeta, da kad god smo u prilici, protiv koga god igrali, dođemo do pobjede - zaključio je.

Utakmica je na rasporedu u 20 sati, a prijenos je na kanalu Arena Sport 1.