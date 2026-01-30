UŽIVO Hrvatska - Njemačka: Rukometaši love finale Eura!

NAJAVA POLUFINALA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu. Izabranici Dagura Sigurdssona dogurali su do polufinala i sada slijedi borba za medalju! Od 17.45 sati u Herningu igraju protiv Njemačke koja je izgubila od Danske, ali izbacila Francuze s prvenstva.

Rukometaši su u drugom krugu prvenstva imali jaki intenzitet utakmica, prvo su uspješno savladali Islanđane (30-29), a onda su pobijedili Švicarce (28-24). Nakon toga slijedio je dvoboj protiv susjedne Slovenije i treća pobjeda (29-25). Dan nakon igrali su protiv Mađarske i napetoj završnici slavili (27-25), a izbornik Sigurdsson prozvao je EHF i organizaciju turnira zbog rasporeda utakmica i činjenice da su naši rukometaši putovali u drugu državu. Cijelu situaciju komentirao je i njemački izbornik Adolf Gislason.

- Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga - rekao je Gislason.

Sada je pred njima najteža utakmica do sada protiv Njemačke koja je grupnu fazu turnira završila na prvom mjestu grupe A sa 4 boda. U drugoj fazi nalazili su se u skupini 1 gdje su na kraju bili drugi nakon poraza od domaćina Danske. Hrvatska je igrala dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke uoči odlaska na prvenstvo. Prva utakmica bila je na rasporedu 8.siječnja, a u prepunoj zagrebačkoj Areni, naši rukometaši u zadnjim minutama 'prosuli' su pobjedu i izgubili (29-32). Tri dana nakon, u Njemačkoj je slijedila uzvratna utakmica. Nijemci su i u toj utakmici pokazali nadmoć i slavili s uvjerljivih 33-27.

Hrvatska će na teren morati istrčati bez Zvonimira Srne koji je otpao zbog ozljede u utakmici protiv Slovenije. Srna je u suzama izašao u 38. minuti susreta, a kasnije je potvrđeno da je riječ o djelomičnoj rupturi na medijalnom distalnom dijelu. Jedan od naših najboljih igrača propustio je dvoboj s Mađarima koji je pratio s tribine. Umjesto Srne, Sigurdsson na raspolaganju ima Tina Lučina i Diana Nerisa Ćeška.

Veliko polufinale kreće u 17.45 sati uz prijenos na RTL i platformi Voyo. Pobjeda bi značila plasman u finale, baš kao i prošle godine na Svjetskom prvenstvu, ali i priliku za borbu za europsko zlato koje do sada Hrvatska još nikada nije osvojila. Sretno Hrvatska!!