Obavijesti

Sport

Komentari 43
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Hrvatska - Njemačka: Rukometaši love finale Eura!

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Hrvatska - Njemačka: Rukometaši love finale Eura!
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska i Njemačka sastale su se dvaput uoči Europskog prvenstva i oba puta su Nijemci bili bolji. U zagrebačkoj Areni bilo je 32-29, a u Hannoveru 33-27. Idemo po revanš! Prijenos je na RTL-u i platformi Voyo

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Polufinale Europskog rukometnog prvenstva 17.45 , Herning
Hrvatska
:
Njemačka
Sortiranje događaja
NIJEMCI BEZ ADUTA!

Njemačkoj će protiv Hrvatske nedostajati Tom Kiesler, važan obrambeni igrač kojeg muči želučana viroza. 

IDEMO PO REVANŠ

Hrvatska i Njemačka sastale su se dvaput uoči Europskog prvenstva i oba puta su Nijemci bili bolji. U zagrebačkoj Areni bilo je 32-29, a u Hannoveru 33-27. Idemo po revanš! 

PODRŠKA ZA NAŠE

Domagoj Duvnjak, Jakov Gojun, Igor Karačić, Ivan Pešić i Marin Šipić poslali su poruku podrške za naše rukometaše. 

Sretno, Hrvatska! 

TKO SUDI UTAKMICU?

EHF je objavio imena sudaca koji će dijeliti pravdu na utakmici. Riječ je o slovenskom sudačkom paru kojeg čine Bojan Lah i David Sok

NAJAVA POLUFINALA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu. Izabranici Dagura Sigurdssona dogurali su do polufinala i sada slijedi borba za medalju! Od 17.45 sati u Herningu igraju protiv Njemačke koja je izgubila od Danske, ali izbacila Francuze s prvenstva. 

Rukometaši su u drugom krugu prvenstva imali jaki intenzitet utakmica, prvo su uspješno savladali Islanđane (30-29), a onda su pobijedili Švicarce (28-24). Nakon toga slijedio je dvoboj protiv susjedne Slovenije i treća pobjeda (29-25). Dan nakon igrali su protiv Mađarske i napetoj završnici slavili (27-25), a izbornik Sigurdsson prozvao je EHF i organizaciju turnira zbog rasporeda utakmica i činjenice da su naši rukometaši putovali u drugu državu. Cijelu situaciju komentirao je i njemački izbornik Adolf Gislason.

- Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga - rekao je Gislason.

Sada je pred njima najteža utakmica do sada protiv Njemačke koja je grupnu fazu turnira završila na prvom mjestu grupe A sa 4 boda. U drugoj fazi nalazili su se u skupini 1 gdje su na kraju bili drugi nakon poraza od domaćina Danske. Hrvatska je igrala dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke uoči odlaska na prvenstvo. Prva utakmica bila je na rasporedu 8.siječnja, a u prepunoj zagrebačkoj Areni, naši rukometaši u zadnjim minutama 'prosuli' su pobjedu i izgubili (29-32). Tri dana nakon, u Njemačkoj je slijedila uzvratna utakmica. Nijemci su i u toj utakmici pokazali nadmoć i slavili s uvjerljivih 33-27. 

Hrvatska će na teren morati istrčati bez Zvonimira Srne koji je otpao zbog ozljede u utakmici protiv Slovenije. Srna je u suzama izašao u 38. minuti susreta, a kasnije je potvrđeno da je riječ o djelomičnoj rupturi na medijalnom distalnom dijelu. Jedan od naših najboljih igrača propustio je dvoboj s Mađarima koji je pratio s tribine. Umjesto Srne, Sigurdsson na raspolaganju ima Tina LučinaDiana Nerisa Ćeška

Veliko polufinale kreće u 17.45 sati uz prijenos na RTL i platformi Voyo. Pobjeda bi značila plasman u finale, baš kao i prošle godine na Svjetskom prvenstvu, ali i priliku za borbu za europsko zlato koje do sada Hrvatska još nikada nije osvojila. Sretno Hrvatska!!

Komentari 43

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026