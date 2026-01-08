Hrvatska 17. siječnja protiv Gruzije otvara Europsko prvenstvo, a u kakvoj su formi naši reprezentativci, doznat ćemo večeras od 20.30 sati kada u Areni dočekuju Njemačku u prijateljskoj utakmici
GENERALKA PRED EURO
UŽIVO Hrvatska - Njemačka: Nijemci uzeli rano vodstvo, ali Hrvtska se dobro drži...
Live
Hrvatska
10 : 9
Njemačka
15'
kakva sada serija Hrvatske. Martinović je prvo presijekao loptu i potom sam zabio. Nakon toga Njemaci su brzali, a našao obrana sjajno reagirala te vezala još jeda gol. Grgić je prekinuo seriju, a onda su stigla još dva gola naših, vodimo 9-8.
10'
NJamačka ponovno zabija i odvaja se na 6-4.
6'
Lijepa akcija Hrvatske, na devet metara bio je Ivan Martinović i pucao je po golu, ali bezuspješno. Nijemci su odgovorili brzom kontrom, ali nije bilo pogotka.
5'
Njemačka je imala priliku za vodstvo, ali još jednom je obranio Matej Mandić.
2'
Hrvatska je povela 1-0. Prvi gol zabio je Šoštarić, a onda je slijedila kontra Njemačke koju je obranio Mandić.
