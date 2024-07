UŽIVO Hrvatska - Novi Zeland: Ni dan nakon velike pobjede nad Slovenijom, nova utakmica

NAJAVA

Nekoliko je tjedana ostalo do početka Olimpijskih igara, a od 2. do 7. srpnja na kvalifikacijskom turniru u Pireju za mjesto u Parizu borit će se hrvatska košarkaška reprezentacija. Izbornik Josip Sesar prethodnih je tjedana uigravao momčad za kvalifikacijski turnir u Pireju, a na početku priprema susreo se s brojnim izostancima. Nema Luke Šamanića, Karla Matkovića, Ante Žižića, Luke Božića, kao ni Bojana Bogdanovića koji se ozlijedio. No najbitnije je kako su na raspolaganju nositelji koji su i osvojili pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu.

Dario Šarić, Mario Hezonja, Ivica Zubac i Jaalen Smith pokušat će odvesti Hrvatsku na pete Olimpijske igre. Najveći uspjeh nam je drugo mjesto iz Barcelone 1992. godine, dok smo posljednji put nastupili prije osam godina u Rio de Janeiru gdje smo bili peti nakon što smo tijesno izgubili od Srbije u četvrtfinalu. A nakon vrhunske utakmice i pobjede protiv Slovenije (108-92), ispred Hrvatske je novi izazov.