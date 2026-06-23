UŽIVO Hrvatska - Panama: Sad po bodove! 'Vatreni' love prvu pobjedu na ovom Mundijalu...

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Poraz od Engleske je iza "vatrenih" i potpuni je fokus na Panamu. Na papiru je hrvatska favorit, u vrhu je svjetskog nogometa i bez velike drame trebali bi doći do tri boda. Panama je namučila Ganu i zasigurno nije bezazlena reprezentacija te treba pokazati ozbiljnost, ali pobjeda je imperativ. Zanimljiv kuriozitet je da 'Vatreni' nikada nisu izgubili drugu utakmicu na Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Bez obzira radi li se o svjetskim ili europskim prvenstvima, 'vatreni' u drugim susretima grupne faze redovito izbjegavaju poraz.

Kroz godine, u ovim su utakmicama padale i najveće svjetske velesile. Pamti se velika pobjeda nad Njemačkom (2:1) 2008. godine, kao i rapsodija protiv Argentine (3:0) na ruskom tlu 2018. godine, koja je trasirala put prema svjetskom srebru. Kamerun (4:0) i Kanada (4:1) također su dobili 'po nosu' upravo u drugoj utakmici.

Iako su neka od novijih natjecanja donijela dramatične remije poput onih protiv Češke (2:2 i 1:1), Albanije (2:2) na Euru 2024. te Italije (1:1) 2012. godine, fascinantan niz ostao je netaknut. Nema razloga da tako i ostane.

Mnogo se pričalo o tome da će se Hrvatska za susret s Panamom vratiti na sustav 4-2-3-1. Riječ je o sustavu s kojim s 'vatreni' ostvarili najveće pobjede u povijesti hrvatskog nogometa. S tim sustavom Hrvatska će kao i uvijek kontrolirati posjet i tim putem doći do golova i na kraju pobjede koja bi Hrvatima u zemlji i u inozemstvu donijela veliko slavlje.